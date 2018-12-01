ما علاقة نقص الفيتامينات والمعادن بجمال المرأة؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يؤثر نقص الفيتامينات والمعادن سلباً في وظائف الجسم والصحة الجسدية، تماماً مثلما يؤثر سلباً في جمال المرأة وإشراقها.

واللافت أن المرأة تبذل كل جهدها لشراء أغلى مستحضرات العناية بالبشرة والجمال، لكي تبدو متألقة وشابة على الدوام، لكنها تنسى أن الجمال الحقيقي ينبع من الداخل، وإذا عانى جسمها من نقص الفيتامينات والمعادن، لن تبدو مشرقة وجميلة مهما أنفقت على مستحضرات التجميل.

ولا بد إذاً من تناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن، والخالي من فائض الدهون والسكريات، وشرب الكثير من المياه للتخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وتناول المكملات الغذائية التي تعوّض نقص الفيتامينات والمعادن.

ولا ننسى طبعاً أهمية استعمال مستحضرات العناية المناسبة لطبيعة البشرة، وحمايتها من أشعة الشمس المؤذية، والحرص على تقشيرها بين الحين والآخر، وتنظيف الوجه من المكياج كل ليلة قبل الخلود إلى النوم.