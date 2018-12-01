ميركل تفاجئ ركاب طائرة إسبانية متجهة الى "بونيس آيرس" وأحدهم يندهش لعفويتها

فاجأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ركاب طائرة شركة "أيبيريا" الإسبانية، التي أقلعت من مدريد متوجهة إلى "بوينس آيرس" عاصمة الأرجنتين أمس الجمعة، بصعودها على متن الطائرة للحاق بقمة "مجموعة العشرين"، بعدما طرأ عطل فني على طائرتها الحكومية مساء الخميس، أخّر وصولها الى هناك وأرجأ موعداً كان مقرراً لها أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى اليوم السبت، وحرمها أيضاً من الانضمام الى الصورة التذكارية لزعماء الدول المشاركة في القمة .

وصعدت ميركل على متن الطائرة التجارية قبل عشر دقائق من إقلاعها برفقة وفد صغير يضم نائبها أولاف شولتس، وعدد من المستشارين وأفراد الحراسة. وجلست المستشارة في درجة رجال الأعمال إلى جوار أحد الركاب، الذي لم يكن يتوقع أنه سيقضي رحلته التي تستغرق نحو 13 ساعة بجوار "أقوى امرأة في العالم".

وقال الراكب الأرجنتيني أوغستين أغويرو البالغ من العمر 28 عاما، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): أعرف مسلسل "هاوس أوف كاردس"، لذلك لم أكن أتوقع مطلقا أن تكون ميركل امرأة عادية بهذا الشكل".

وعما فعلته ميركل على متن الطائرة التجارية، أفاد أغويرو: "تناولت الزبادي وقرأت كتابا ونامت قليلا... لم يكن لها أي طلبات خاصة". وذكر أغويرو أنه قبل ساعة من الهبوط في بوينس آيرس، توجهت ميركل إلى قمرة القيادة لالتقاط صورة مع طاقم الطائرة، وأوضح: "لم أجرؤ على التحدث إليها... كانت تبتسم من حين لآخر. كانت هادئة للغاية".

يذكر أن طائرة ميركل الـ"كونراد أديناور"، اضطرت إلى الهبوط في مطار "كولونيا" في مدينة "بون" الألمانية عقب فترة قصيرة من إقلاعها مساء الخميس، وذلك بعدما حدث عطل فني في الطائرة. ثم توجهت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة إلى العاصمة الإسبانية "مدريد" للصعود على متن طائرة تجارية متوجهة إلى العاصمة الأرجنتينية، للمشاركة في القمة العالمية.

وكانت ميركل ووفدها أول من غادروا الطائرة عقب هبوطها في بوينس آيرس. وتمكنت ميركل من حضور الأمسية المقامة لقادة دول مجموعة العشرين في مسرح "تياترو كولون" الشهير في العاصمة الأرجنتينية.

تجدر الإشارة إلى أن "هاوس أوف كاردس" هو مسلسل تلفزيوني أميركي يدور حول صراعات الساسة حول السلطة والمال.