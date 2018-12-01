شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض وأدوية وعوامل بيئية هتعرضك لتليف الرئة.. خلى بالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تليف الرئة من المشاكل الصحية المزعجة وهو مرض رئوى يسبب ضيق التنفس والاختناق، والتليف هو تغيير فى توزيع الخلايا ووظائفها حيث إنه يصيب الأعضاء الأخرى مثل القلب والرئتين والتهاب المفاصل.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن تليف الرئة ينتج عن عدة عوامل مختلفة ومنها التعرض الطويل للسموم أو العلاج الإشعاعى وبعض الأدوية وهى:



تليف الرئة

العوامل البيئية التى تسبب تليف الرئة

1: غبار المعادن الثقيلة.

2:غبار الفحم.

3:غبار الحبوب.

4: روث الطيور والحيوانات.

5:غبار السيليكا.



الرئة

العلاجات الإشعاعية التى تسبب تليف الرئة

بعض الأشخاص، الذين يخضعون للعلاج الإشعاعى لسرطان الرئة أو الثدى، يظهر عليهم علامات تشير إلى تلف الرئة بعد مرور أشهر أو سنوات بعد العلاج الأولى، وقد تعتمد شدة التلف على (حجم الجزء الذى تعرض له الاشعاع من الرئة، كمية الاشعاع الإجمالية وجود مرض رئوى كامن).

أدوية تؤدى إلى تليف الرئة

هناك العديد من الأدوية التى تسبب تليف الرئتين ومنها (أدوية العلاج الكيميائى، أدوية القلب وخصوصا التى تستخدم فى علاج ضربات القلب، بعض المضادات الحيوية، بعض الادوية المضادة للالتهاب).

من الممكن أن ينتج تلف الرئة نتيجة الاصابة ببعض المشاكل الصحية ومنها:

مشاكل صحية تسبب تليف الرئة

1: التهاب العضلات.

2: مرض النسيج الضام المختلط.

3: الذئبة الحمامية المجموعية.

4: التهاب المفاصل الروماتويدى.

5: الساركويد.

6: تصلب الجلد.

7:الالتهاب الرئوى.

وللوقاية من الإصابة بتليف الرئة يجب الابتعاد عن كل المسببات التى تؤدى لذلك مع الابتعاد عن اماكن التدخين وممارسة التمارين الرياضية، وعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.