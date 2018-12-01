انت الان تتابع موضوع زيت جوز الهند والثوم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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من أفضل الاستخدامات العلاجية التي لا تضر الجسم أو البشرة؛ هي الاستخدامات من خلال استخدام الزيوت الطبيعية، وأحد الزيوت الطبيعية التي لها القدرة الفائقة على علاج الكثير من مشاكل الجسم والشعر والبشرة هو زيت جوز الهند واللوز الذي سوف نتناول تفاصيل أكثر عنه.

ما هو زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو أحد الزيوت التي تستخرج من ثمار جوز الهند، وهو يستخدم بشكل خاص للعناية بالشعر والبشرة والجسم ، ويدخل زيت جوز الهند في الكثير من الصناعات مثل صناعة الأدوية وفي إدخاله في العديد من الوجبات الغذائية.

يتم استخراج جوز الهند من خلال وضع ثمار جوز الهند من خلال عملية الترطيب أو التجفيف؛ التجفيف يكون من خلال وضع ثمار جوز الهند تحت أشعة الشمس، أو وضعه في الفرن، ويتم الضغط على اللب المجفف الموجود في داخله ويستخرج منها جوز الهند.

الفوائد العامة لزيت جوز الهند

زيت جوز الهند له العديد من الفوائد المتعددة ومنها:

– يعمل زيت جوز الهند على تقليل أثر تمدد الجلد، وذلك من خلال تدليك البشرة به بشكل دائري وبرفق.

– يعمل زيت جوز الهند على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

– يقوم زيت جوز الهند بإعطاء الجسم الطاقة اللازمة له.

– يستعمل زيت جوز الهند كمضاد للبكتريا لأنه يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا، ولهذا يمكن وضعه على الجلد لمقاومة لدغات الحشرات، وعند الشعور الحكة.

– يساعد زيت جوز الهند على نمو الشعر المتساقط، وذلك لو تم تدليك فروة الرأس به جيدا.

– يستعمل زيت جوز الهند لتحسين عملية الهضم.

– كذلك يساعد زيت جوز الهند على وقاية البشرة من الجفاف لو تم تدليك البشرة به.

– يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين أ لهذا فهو من الزيوت التي تفيد الأظافر والبشرة والجلد بشكل كبير.

– يعمل زيت جوز الهند على تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان.

– يساعد هذا الزيت على إطالة الرموش، وزيادة سماكتها، ويمكن استعمال هذا الزيت من خلال غمس قطنة في جوز الهند ويتم وضعها على الرموش.

– يدخل زيت جوز الهند في العديد من الوصفات والأكلات ويضفي عليها مذاق خاص.

– يمكن وضع زيت جوز الهند على الشفاه لأنه يعمل على ترطيبها.

– ينصح بوضع زيت جوز الهند على البشرة ليتم إزالة المكياج من خلالها.

فوائد زيت الثوم

زيت الثوم أحد الزيوت التي لها العديد من الفوائد ومنها:

– يساعد هذا الزيت على علاج أمراض القلب والشرايين، لأنه يكسب المرونة للشرايين خاصة بعد التقدم في العمر.

– يعمل زيت الثوم على الحماية من الإصابة بمرض السرطان، وخاصة سرطان القولون، سرطان المعدة، وغيرها من السرطانات التي تصيب الجسم.

– يساعد زيت الثوم على التخلص من ضغط الدم المرتفع.

– يعمل زيت الثوم على حل مشاكل تساقط الشعر، والتخلص من القشرة، وعلاج الهيشان والتقصف لأنه يحتوي على مواد فعالة تساعد على إنبات الشعر المتساقط.

زيت جوز الهند والثوم

يعتبر زيت جوز الهند من أكثر الزيوت الفعالة كما أشرنا، وخاصة لو تم مزجه مع الثوم للحصول على وصفة رائحة للشعر وهي كالتالي:

المكونات

– القليل من زيت اللوز.

– بعض حبات الثوم المهروسة.

طريقة تحضير زيت جوز الهند والثوم

1-يتم وضع الثوم المهروس في إناء على النار مع زيت جوز الهند ويتم تقليبه بشكل جيد.

2- بعد أن يسخن الزيت يتم تركه حتى يبرد ويوضع في زجاجة في الثلاجة لمدة يومين.

3- يتم توزيع هذا الزيت على الشعر مع القيام بتدليك فروة الرأس بهذا الزيت جيدا.

يعمل هذا الخليط على منع تساقط الشعر، بالإضافة إلى التخلص من القشرة الموجودة في فروة الرأس، ومنع تقصف وهيشان الشعر، وزيادة لمعان وحيوية الشعر.

ويمكن استخدام زيت جوز الهند على الشعر على حدى، وزيت الثوم على حدى، لأن كل منهما له تأثير فعال على الشعر، ولكن من الأفضل خلط مجموعة الزيوت مع بعضها البعض للحصول على أفضل النتائج.