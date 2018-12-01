انت الان تتابع موضوع كيف اخفي تشققات الحمل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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بالرغم من الفرحة العارمة لكل سيدة عندما تعرف أنها حامل إلا أن بعض التغيرات الحادثة في جسدها من الكلف أو زيادة الوزن أو الاسمرار أو بعض التشققات المتواجدة في البطن أو في منطقة أسفل البطن، لهي من الأمور المزعجة لها وتريد أن تحلها وتعود كما كانت قبل الحمل.

الأسباب الأساسية لتشقق الجلد

من الضروري معرفة الأسباب الرئيسية المسببة لتشقق الحمل قبل التفكير في طرق العلاج، والأسباب نوضحها فيما يلي

الاستخدام الطويل للاستروئيدات.

– بعض الأمراض الوراثية والتي ينتج عنها بعض الاضطرابات مثل متلازمة مارفان.

– الزيادة الكبيرة في كتلة العضلات وبالذات في القدمين واليدين.

– ما يحدث للجسم من نمو سريع وبالذات في مرحلة المراهقة.

– الاستخدام الطويل لمستحضر الكورتيزون.

– تعرض الجسم لـ زيادة الوزن وانخفاضه عدة مرات.

– من أهم الأسباب هو الحمل.

كيفية إخفاء التشققات الناتجة عن الحمل

من المعلوم أن تلك التشققات من الأمور الغير مضرة للصحة، ويمكن أن تختفي مع مرور الوقت، وقد تلجأ بعض السيدات للعلاج الطبي الذي يعالج التشققات بشكل بسيط ولكن لا يزيلها تماما، ومن الطرق الطبية ما يلي

التقشير الكرستالي المجهري للبشرة

بلورات الكريستال المنبعثة من الجهاز تقوم بالفرك الخفيف للجلد لإزالة طبقة رقيقة منه، حتى تنمو طبقة أخرى.

استخدام بعض المواد الهلامية

وهي المواد المصنوعة من البصل وحمض الهيالورونيك، وقد يؤدي إلى إزالة التشققات في غضون ثلاثة شهور من المواظبة عليه.

استخدام الليزر والضوء في العلاج

يتم استخدام الضوء والليزر للعمل على تحفيز الكولاجين أو الإيلاستين.

استخدام كريم ريتينويد

ويتم العلاج بوضع كمية بسيطة على الجلد وفردها، حتى يساعد على إفراز الكولاجين مما يزيد من تحسن مظهر الجلد وإخفاء علامات التشقق بعد استخدامه لعدة أشهر، وهو من أفضل العلاجات نظرا لاستخلاصه من فيتامين ( أ ).

الطرق الطبيعية لعلاج التشققات

وهى الطرق المستخدمة من المكونات الطبيعية الموجودة في كل بيت، ومنها

زبده الشيا

العمل على وضع زبده الشيا على الأماكن المتشققة مع التدليك، والحرص على المواظبة لمدة لا تقل عن الشهرين.

زيت الزيتون

من أفضل الزيوت القادرة على تلين الجلد فلا يتم التمدد بسرعة ولا تظهر التشققات نظرا لاحتوائه على فيتامين هاء، فلابد من استخدامه على الجلد مع التدليك طوال فترة الحمل.

زيت المرمية

الحرص على دهن التشققات يوميا بالزيت لمدة لا تقل عن الشهر.

زبده الكاكاو

الحرص على استخدام زبده الكاكاو مع بدايات الحمل يحافظ على الجلد رطب، فلا يؤثر التمدد بصورة واضحة على الجلد.

عصير الليمون والجلسرين

خلط كميتان متساويتان من عصير الليمون والجلسرين ووضع القليل من ماء الورد، والعمل على دهن أماكن التشققات بعد كل شاور.

الصبار

العمل على استخدام الصبار كدهان على التشققات مما يقللها وينعم البشرة.

السكر

الحرص على استخدام السكر كمقشر للجلد وذلك من خلال خلط السكر مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وبعضا من عصير الليمون، ويتم الخلط جيدا للحصول على خليط شبيه بالرمال المبتلة، ويستخدم الخليط بوضعه على أماكن التشققات مع الفرك لإزالة خلايا الجلد الميتة، ومن الأفضل استخدام الخليط أكثر من مرة خلال الأسبوع.

الكركم

استخدام الكركم من وقت لأخر أثناء الحمل للتخفيف من التشققات، وذلك بعمل عجينة منه ودهان المنطقة الموجود بها التشقق.

بعض النصائح الواجب إتباعها قبل ظهور علامات التمدد:

– لابد وأن تحرص الحامل على تناول الكثير من المواد الغنية بالبروتين مثل الحليب ومشتقاته، مع الحرص على تناول الأحماض الدهنية الخفيفة والموجودة في زيت الزيتون الأفوكادو والأسماك.

– الحرص على أن تتناول الحامل كميات كبيرة من الماء لترطيب البشرة، ولا تقل الكمية عن ثلاثة لترات يوميا.

– الحرص على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة أثناء فترة الحمل، ومن شانها مساعدة الجسم على تحمل الشد الحادث نتيجة لنمو الجنين.

– الحرص على وضع الزيوت والمرطبات على الجلد وخاصة منطقة البطن وأسفلها.