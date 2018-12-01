انت الان تتابع موضوع تمارين تخشين الصوت والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تمارين تخشين الصوت من الطرق التي يلجأ لها الكثير من الرجال الذين يعانون من ضعف ونعومة صوتهم، فالصوت الناعم للرجل يسبب له إحراج شديد، ويضعف من شخصيته، ولأن الصوت القوي الخشن يميز الرجال، هناك بعض التمارين التي يمكن إتباعها لحل هذه المشكلة.

التمارين المتبعة من اجل تخشين الصوت

تمرين التكلم من المعدة

وهو أحد تمارين تخشين الصوت التي تؤدي لنتائج فعالة ولكن بعد الكثير من التمارين، ومن الممكن اللجوء لمختص أو يمكن إجرائه في البيت بخطوات بسيطة كالتالي:

في البداية لابد من مساعدة الرئتين على التمدد بأقصى شكل ممكن حتى يحدث إنبساط في الحجاب الحاجز، ويتم هذا عن طريق الوقوف بصورة مستقيمة للغاية ، نقوم بأخذ شهيق قوي وعميق حتى يدخل الهواء إلى الرئتين بأكبر درجة ممكنة.

حينما تمتلئ رئتيك بالهواء، يمكنك التحدث مع الحفاظ على عدم خروج الهواء بالكامل مرة واحدة، بل يخرج بالتدريج مع الكلام، وبهذا ينتج عندك جملة قوية، وتتجنب صدور صوت صراخ في الكلام ، حاول وأنت تتكلم أن تتكلم كما لو كان الهواء يخرج من المعدة وليس من رئتيك، وحاول أن تتكلم بسلاسة وهدوء.

هذا التمرين يحتاج لوقت طويل حتى يؤدي لنتائج فعالة، كما أنه لا يمكن إتقانه بسهولة، فلابد من الصبر حتى تتقن أدائه وتستطيع الوصول لخشونة الصوت التي تريدها ، يجب أن تتجنب أن يتحول صوتك لصوت أجش ومرتفع لدرجة تجعل من حولك يتضايقون.

تمرين نبرة الصوت

– قم بالدندنة بصوت نبرته منخفضة.

– قم بلف يديك حول رقبتك كما لو كانت رباط عنق.

– حاول أن ترخي عضلات الرقبة والعضلات الموجودة في أسفل الفك.

– دندن بعدة أصوات ولكن بإستخدام نبرة صوتك العادية، فقم بالدندنة بأصوات مثل “هممممم و إمممممم”.

– حاول الشعور بالذبذبات التي تخرج أثناء نطقك لهذه المقاطع الصوتية، عن طريق يديك الموجودتين عول عنقك، وحاول أن تصدر هذه الأصوات بسلاسة.

– حاول التحدث ببطئ مع الإستمرار في إصدارك للدندنة، فحاول التكلم وفي نفس الوقت تظل تخرج صوت “هممممم”، وتجنب إنقطاع هذه الدندنة في أثناء الحديث، حتى تستطيع الإستمرار في التحكم بصوتك، كما حاول التحدث بسلاسة.

– يجب أن تشعر بـ الإسترخاء في أثناء إجراء هذا التمرين، فحاول أن ترخي كل عضلاتك وخاصة عضلات الجزء العلوي من الجسم.

لابد من المداومة على هذا التمرين حتى يتحسن الصوت، وتصبح نغمته أكثر خشونة.

إستخدام نبرة الصوت المرتفعة

الإختلاف في نبرة الصوت ينتج عنه إختلاف في المعنى، ولابد من التحكم في نبرة الصوت على حسب المعنى المطلوب ولهذا قم بالتمرين التالي حيث تقوم بنطق الجمل التالية ولكن بنبرة صوت منخفضة وبهدوء:

لم أقم (بذلك).

أخرج الأن من (منزلي).

(أريد) منك القدوم الأن.

ثم قم بنطق نفس الجمل مع تغيير نبرة الصوت وجعله مرتفع وخاصة عند نطق الكلمات المحاطة بقوسين، وسوف تلاحظ كيف سيتغير المعنى.

نصائح للحصول على صوت خشن

يجب تجنب تناول أي أدوية لها تأثيرات سيئة على هرمون الذكورة، ومن أمثلة هذه الأدوية أدوية الحساسية التي تحتوي على كورتيزون، والأدوية المهدئة، فهي تقلل من نسبة هرمون الذكورة.

التوتر المستمر والتواجد في مناخ عصبي ومتوتر، له تأثيرات سلبية على هرمون الذكورة، ولهذا تجنب التواجد تحت ضغط عصبي،التوجه لممارسة تمارين القوة فهذه التمارين لها دور فعال في زيادة إنتاج هرمونات الذكورة، ومن أهم هذه التمارين تمرين رفع الأثقال.

لابد من المحافظة على وزن جسم مثالي، وتجنب الزيادة في الوزن، لأن لها تأثيرات على هرمون التستوستيرون ، يجب الحصول على قسط كافي من النوم، والحصول على وقت خاص لنفسك، تبتعد فيه عن ضغوط الحياة وعن إجهاد الشغل، وتريح فيه جسمك وذهنك.

عصير الليمون يساعد في تنقية الصوت وجعله أكثر خشونة، فيمكن تناول عصير الليمون بشكل يومي، كما يمكن إستخدام عصير الليمون كغرغرة للفم، فتحسن الصوت كما تساعد في التخلص من الجراثيم الموجودة في الفم ، يجب المداومة على تمارين تخشين الصوت، ويفضل عملها على يد مختص.