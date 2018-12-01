طريقة إعداد وتحضير حلى الشوفان بالشوكولاتة بدون فرن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : كوب

- السكر البني : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الشوفان : 3 اكواب

- رقائق الشوكولاته : كوب

- زبدة الفول السوداني : نصف كوب طريقة التحضير

1. ادهني صينية مقاس 9 انش بالزبدة. 2. ذوبي الزبدة على حرارة متوسطة. 3. أضيفي السكر البني والفانيلا للزبدة وحركي. 4. أضيفي الشوفان وحركي المزيج على النار لمدة 3 دقائق حتى تتمازج المكونات. 5. ضعي نصف كمية الخليط في الصينية المجهزة. 6. ذوبي الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني في قدر على نار متوسطة حتى تتمازج المكونات ويصبح الخليط ناعماً. 7. صبي المزيج فوق خليط الشوفان ثم أضيفي باقي كمية خليط الشوفان فوقه. 8. أدخلي الصينية للثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل ثم قطعيها مربعات وقدميها باردة أو بحرارة الغرفة.

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