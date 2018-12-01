طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوكولاتة اللذيذة

المقادير

- دقيق : كوب وربع

- ملح : ملعقة صغيرة

- بيكربونات الصوديوم : ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقتان صغيرتان

- السكر الناعم : ثلاث أرباع الكوب

- السكر البني : ثلاث أرباع الكوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (السائلة)

- البيض : 2 pcs

- بودرة الكاكاو : كوبان (غير المحلاة)

طريقة التحضير

1- يسخّن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

2- يخلط، في وعاء، الدقيق والملح و"بيكربونات الصوديوم"، بواسطة الخلاط اليدوي.

3- يخلط، في وعاء ثان، الزبدة والسكر والفانيليا بواسطة الخلاط اليدوي.ثم، يضاف البيض، مع الاستمرار في الخلط.

4- ثم، يسكب خليط الدقيق، مع الاستمرار في الخلط بغية أن يتشكّل خليط متماسك، ثم تضاف الشوكولاتة، مع الاستمرار في الخلط.

5- يوزّع هذا الخليط بواسطة ملعقة "الآيس كريم"، في صينيّة الخبز، ويدخل الفرن لـ10 دقائق.