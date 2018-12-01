طريقة إعداد وتحضير كوكيز الليمون الخفيف

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- خليط كيك الليمون الجاهز : علبة

- البيض : 2 حبة

- الزيت النباتي : ثلث كوب

- خلاصة الليمون : ملعقة صغيرة

- برش ليمون : ملعقة كبيرة

- سكر البودرة : ثلث كوب طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 375 درجة. 2. اخلطي خليط الكيك مع البيض والزيت وخلاصة الليمون وبرش الليمون حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج عجينة طرية قابلة للتشكيل. 3. ضعي المزيج في الثلاجة لمدة نصف ساعة. 4. أخرجي المزيج من الثلاجة واصنعي كرات صغيرة بحجم حبة الجوز واغمسيها في السكر البودرة. 5. ضعي الكرات بشكل متباعد في صينية مبطنة بورق الزبدة. 6. أدخلي الصينية للفرن لمدة 10 – 12 دقيقة. 7. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق ثم قدمي الكوكيز دافئ أو بارد حسب الرغبة.

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