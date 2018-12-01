شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. ماذا يحدث فى المخ عند التعرض لنوبات صرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحمل الخلايا العصبية فى الدماغ رسائل كيميائية وكهربية من جزء واحد من الجسم إلى آخر بطريقة منظمة جدا ومراقبة، ولكن فى حالة اختفاء أى عدد من هذه الخلايا العصبية، تصبح الرسائل الكيميائية والكهربائية مشوشة وغير متحكم فيها، مما يؤدي إلى ظهور أعراض النوبة.

ووفقا لموقع " epilepsy " فأنه خلال النوبة تمر عدة مراحل على المخ، الأولى مرحلة البداية، وهى تشبه إلى حد كبير علامة تحذير تشير إلى أن نوبة الصرع على وشك البداية.





المرحلة الوسطى وهو بدء نوبة الصرع الفعلية، وقد تكون تحركاتك غير قابلة للسيطرة وسريعة مع نوبة الصرع.

المرحلة الأخيرة، وهى نهاية النوبة والوقت الذى يتعافى فيه الشخص من نشاط النوبة، يمكن أن يكون استرداد الوعى سريعًا، أو قد يستغرق بعض الوقت. من الممكن أن يشعر الشخص بالارتباك، والتهيج، والتعب، والحاجة إلى النوم.





قد تستمر بعض الأعراض حتى بعد توقف نشاط النوبة فى الدماغ، وذلك لأن بعض الأعراض هى آثار ما بعد النوبة، مثل النعاس، والارتباك، وبعض الحركات أو عدم القدرة على الحركة، وصعوبة الحديث أو التفكير بشكل طبيعى.