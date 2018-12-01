شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعايش مع مرض كرون منها الإستماع لجسدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض كرون من أمراض المناعة الذاتية المزمنة، ولا تزال أسبابه غير واضحة، حيث يقال إنه قد تكون هناك أسباب وراثية أو تسببها بكتيريا لا يستطيع جسمك التعامل معها، والتعايش مع مرض كرون ليس بالأمر السهل، ولكن يمكنك تسهيل الأمور إذا تعلمت كيفية إدارته بطريقة صحية، فى السطور التالية نتعرف على نصائح للتعايش مع مرض كرون، بحسب موقع "Step to health".



مرض كرون ما هو

اعراض مرض كرون

تختلف أعراض المرض باختلاف منطقة الجهاز الهضمي التي تأثرت، والأعراض الرئيسية هي:

ألم فى البطن.إعياء.فقدان الشهية وفقدان الوزن.إسهال.حمى.

في بعض الأحيان ، تكون الأعراض أكثر حدة ، أو تتفاقم وتشمل الأعراض الشديدة:

-آلام المفاصل.

-التهاب العينين.

- دم فى البراز.

-قرحة الفم.

-طفح جلدي.

-الإمساك.

-جروح حول الشرج.



مرض كرون

نصائح للتعايش مع مرض كرون

على الرغم من عدم وجود علاج لمر ض كرون، يمكن إدارة أعراض مرض كرون والتعايش معها من خلال مجموعة من النصائح.

تعرف على مرضك

إذا كنت ترغب في إدارة مرضك بشكل جيد، عليك أن تعرفه جيداً، لذا اطلب من عائلتك وأصدقائك المشاركة وإطلاعهم على المعلومات حتى يتمكنوا من فهم ما تمر به، حيث إن التعامل مع المرض بدعم من أحبائك سيجعلك تشعر بتحسن كبير.



تغلب على التوتر

تعلم كيفية التعامل مع التوتر

حتى إذا لم يكن التوتر سببًا لمرض كرون ، فيمكن أن يكون في الواقع سببًا في ظهور الأعراض، ولأن عقلك يمتلك الكثير من القوة لا تدع التوتر والقلق يتغلبان عليك وجرِّب الأنشطة التي ستجعلك تشعر بالاسترخاء، مثل: التأمل، اليوجا، القراءة.

تعلم كيفية الاستماع إلى جسدك

تعلم كيفية قراءة الإشارات التي يعطيها جسدك واهتم بها، وعلى سبيل المثال، انتبه إلى الطريقة التي تشعر بها بعد تناول أطعمة معينة حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان من الأفضل تناولها أم لا.

قم بعمل قائمة بالأطعمة التي لا يتحملها جسمك بشكل جيد والابتعاد عنها بأي ثمن وتناول نظام غذائي متوازن واتبع التوصيات الغذائية لطبيبك.