صحتك فى وصفة.. أناناس وليمون وبذور السمسم لعلاج الإمساك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأناناس من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، كما أنه يزيل السموم ويساعد في تخفيف الإمساك، ويعمل عصير الأناناس كمسهل طبيعى، بدلاً من استخدام الأدوية التي يمكن أن تسبب آلامًا في البطن وإسهالًا وغازات، بحسب موقع "step to health"، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على طريقة عمل وصفة الليمون والأناناس وبذور السمسم لعلاج الامساك.



الاناناس

وهناك فوائد أخرى للأناناس، حيث تحتوي هذه الفاكهة على البروملين، وهو مكون يعمل بشكل أساسي على تحسين عملية الهضم ويساعد على تخفيف الإمساك، بالإضافة إلى أنه يمتلك وفرة من الألياف الغذائية.

تعتبر الإنزيمات الطبيعية الموجودة في عصير الأناناس مهمة أيضًا في مساعدة الأمعاء على العمل في أفضل حالاتها، كما أنه غني بفيتامين C، مما يساعد الجسم على أن يصبح أكثر مقاومة للعدوى والأمراض.



الاناناس لعلاج الامساك

وصفة الأناناس والليمون والسمسم لعلاج الإمساك

المقادير:

كوب واحد من الماء (250 مل)

1 ليمونة

2 شرائح من الأناناس

1 ملعقة كبيرة من بذور السمسم (10 جرام)



عصير الاناناس

طريقة الوصفة:

-ضع بذور السمسم على نار هادئة بحيث لا تحترق وتضعها جانباً لتبرد.

-صب الماء والليمون والأناناس بالقشر وبذور السمسم في الخلاط حتى يتم خلط جميع المكونات جيدا.

-يمكنك شرب 8 أكواب من العصير في اليوم، إذا كان لديك إمساك شديد، ولكن إذا كان الإمساك معتدلاً، فسيكون هناك كوبًا واحدًا منه يوميًا لحل المشكلة.