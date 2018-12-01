هيئة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على أول دواء يعالج السرطان على أساس جيني

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 دجنبر 2018 08:17 مساءً - وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على عقار جديد لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون سرطان الدم النخاعي الحاد، أو ما يعرف بـ “اللوكيميا”، الذين لديهم طفرة جينية محددة.

وأوضحت الهيئة اليوم السبت، أن العقار الجديد الذي يحمل اسم “تيبسوفو” (Tibsovo) هو أول علاج موجه لمرض سرطان الدم النخاعي.

ويشمل العلاج الموجه للسرطان الأدوية أو المواد التي تمنع نموه وانتشاره عن طريق التداخل مع بعض الجزيئات التي تشارك في نمو وانتشار الأورام.

وتمت تجربة فاعلية وسلامة العقار الجديد، بعد إجراء تجربة على 174 مريضا بالغا يعانون المرض، وكان بعضهم لديه طفرة جينية محددة.

ومن أصل 110 مرضى طلبوا نقل دم أو صفائح دموية في بداية الدراسة، بقي 37 بالمائة من المرضى على الأقل 56 يوما دون الحاجة إلى نقل الدم بعد العلاج بالعقار الجديد.

وتشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للعقار، زيادة خلايا الدم البيضاء، وآلام المفاصل، والإسهال، وضيق التنفس، وتورم الذراعين أو الساقين، والغثيان.

كما قد يشعر المريض أيضا بالألم أو تقرحات في الفم أو الحلق، وعدم انتظام ضربات القلب، والطفح الجلدي، والحمى، والسعال، والإمساك.

وبحسب الهيئة، يتشكل سرطان الدم النخاعي الحاد في نخاع العظام، ويؤدي إلى زيادة عدد خلايا الدم البيضاء في مجرى الدم.

ووفقا لتقديرات المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، فإنه سيتم تشخيص ما يقرب من 21 ألف حالة بسرطان الدم النخاعي الحاد العام الجاري في الولايات المتحدة.

وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، هي وكالة تابعة لوزارة الولايات المتحدة لخدمات الصحة وحقوق الإنسان، ومسؤولة عن حماية وتعزيز الصحة العامة من خلال التنظيم والإشراف على سلامة الأغذية والعقاقير الطبية والمستحضرات الصيدلانية البيولوجية.