شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الرضع بيجلهم صرع.. احذر إصابة طفلك بمتلازمة ويست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر متلازمة ويست نوع من اضطراب الصرع النادر عند الرضع، حيث إنها سميت بذلك على اسم الطبيب الإنجليزي والجراح ويليام جيمس ويست الذى لاحظ هذا النوع من الصرع في ابنه جيمس إي ويست، الذى كان عمره حوالي أربعة أشهر في ذلك الوقت، ونشر ملاحظاته من منظور علمي في مقالة في مجلة The Lancet، وهو ما يجعلنا نتحدت عن تفاصيل هذه المتلازمة.



متلازمة ويست

ووفقا لما ذكره موقع " News-medical" الطبى، فمتلازمة ويست هي حالة شديدة من التشنجات الطفلية وهذه التشنجات تستمر لبضع ثوان ويمكن أن يعانون منها عشرات المرات في يوم واحد، وتكون هناك حالة من عدم انتظام ضربات القلب، والتراجع العقلي.

وترتب المتلازمة بالعمر، حيث تحدث عادة بين الشهر الثالث والشهر الثاني عشر، وتظهر بشكل عام حول الشهر الخامس. هناك أسباب مختلفة ورائها ولكن غالباً ما يكون سبب المتلازمة هو خلل وظيفي في الدماغ قد تكون أصوله قبل الولادة أو فترة ما حول الولادة التي تحدث أثناء الولادة أو بعد الولادة.

انتشار الحالة بنسبة حوالي 1: 3200 إلى 1: 3500 من المواليد، كما يتأثر الأولاد أكثر من البنات بمعدل 56:44.

وفي 45 من كل 50 طفلاً مصاباً ، تظهر التشنجات لأول مرة بين الشهر الثالث والثاني عشر من العمر، وفي الحالات النادرة، قد تحدث التشنجات في الشهرين الأولين أو خلال السنة الثانية إلى الرابعة من العمر، ويتم التعامل معها من خلال الأدوية بجرعات بسيطة تناسب عمر الرضيع.