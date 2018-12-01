شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: كل ما تريد معرفته عن إصابة الرقبة الارتداية وعلاماتها المرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابات التى قد تصيب الرقبة عديدة ولعل من بينها نوع مميز يسمى بالرقبة الارتداية " Whiplash" التى تشير إلى مجموعة من إصابات الرقبة، وعادة ما يحدث ذلك بسبب التمدد المفاجئ والانحناء فى الرقبة، كما يمكن الإشارة إليه على أنه التواء فى الرقبة أو إجهاد، ويتبع عادة حادث سيارة، وهنا نقدم لك تفاصيل عن إصابة الرقبة الارتداية فى هيئة سؤال وجواب وفقا لما ذكره موقع " News- medical" الطبى.



الرقبة الارتداية

ما هى الأسباب خلف إصابة الرقبة الارتداية؟

الحركات القوية للرأس التى تمدد الأربطة والأوتار في الرقبة عادةً ما تسبب الإصابة، وهناك أنواع مختلفة من الحوادث التي تؤدي عادة إلى الإصابة، وبعض من أكثرها شيوعا ما يلى:

• حادث سيارة.

• حادث دراجة نارية.

• الاتصال الرياضي على سبيل المثال فى الملاكمة.

ومع ذلك، هناك العديد من الحالات المحتملة المختلفة التى قد تؤدى إلى الإصابة.

وما هى الأعراض التى تكشف عن الإصابة؟

قد تبدأ أعراض الإصابة مباشرة بعد الحادث، ولكن غالباً ما تتأخر أو تصبح أكثر شدة خلال الأيام التالية، قد تشمل أعراض الحالة ما يلى:

• آلام الرقبة وتصلبها

•صداع الرأس

• دوخة

• آلام الكتف أو الظهر

•فقدان الذاكرة

•الضعف الإدراكي

•اضطرابات النوم

•إعياء

•كآبة

في معظم الحالات، تظهر أعراض الإصابة خلال أسبوع أو أسبوعين والشفاء الكامل فى غضون ثلاثة أشهر، ومع ذلك، قد يستمر بعض الأشخاص يعانون من أعراض الإصابة بشكل مستمر.

وكيف يمكن تشخيص الإصابة؟

عادة ما يتم تشخيص الاصابة عند وصف الأعراض وحدث سابق يتضمن ضربة للرأس قد تكون مسئولة عن التسبب فى الأعراض.

ويكون مطلوب الفحص البدنى من المسح الضوئي وتقنيات التصوير مثل الأشعة السينية والتصوير المقطعى المحوسب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) فقط إذا تم الاشتباه بكسر أو مشكلة كامنة أخرى.

كيف يمكن علاج الرقبة الارتداية؟

يتم إعطاء بعض الأدوية ويمكن أن يساعد أخصائي العلاج الطبيعي في تحسين الانتعاش العضلي للمنطقة وقد يقترح عدة تمارين للحركة تساعد العضلات على الشفاء.

وقد تكون هناك حاجة أيضا لتقنيات العلاج الطبيعي الأخرى ، مثل حزم الحرارة للتخفيف من توتر العضلات، وقد يختلف ألم الإصابة في شدتها ، لكن معظم الناس يحتاجون إلى بعض أشكال تخفيف الألم ، خاصة لفترة قصيرة بعد وقوع الحادث مباشرة.

وفي بعض الحالات، يمكن أيضا وصف مضادات الاكتئاب أو مرخيات العضلات، وهذا يعتمد بشكل كبير على الظروف المحددة للحادث والتأثير الذي كان له على المريض وكذلك مدة الأعراض.