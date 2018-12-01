شكرا لقرائتكم خبر عن الإقلاع عن التدخين.. الدكتور عبد الرحمن حماد يشرح فوائده الصحية للجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة".. عبارة قصيرة يعتاد المدخنون قراءتها على علب السجائر و"المعسل"، ولكن معظمهم لا يفكر فى المخاطر الصحية التى تلحق به جراء التدخين، تلك المخاطر التى تصل إلى الوفاة، معتقدين أنهم يدخنون منذ سنوات ولم يصبهم أى مرض أو أنه لا فائدة بعد كل سنوات التدخين هذه من الإقلاع عن التدخين، ذلك الاعتقاد الذى يؤكد زيفه، الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وطب الإدمان، والمدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

فؤائد صحية للإقلاع عن التدخين

وأكد الدكتور عبد الرحمن حماد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الإقلاع عن التدخين له فوائد صحية كثيرة، بل الأكثر من ذلك أنه مع الإقلاع عن التدخين فإن المدخن يبدأ تدريجيا فى الشفاء من أى أمراض أو أعراض أمراض كانت تظهر عليه أثناء التدخين، مهما كانت المدة الزمنية التى استمر فيها الشخص فى التدخين، قائلاً:"ما تضيعش فرصة إنك تبطل تدخين، حتى لو بتدخن منذ 20 عامًا".



إنفوجراف دكتور عبد الرحمن حماد يقدم نصيحة طبية حول الإقلاع عن التدخين

ماذا يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين

وأوضح مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وطب وعلاج الإدمان، أن المدخن بعد 12 ساعة من إقلاعه عن التدخين تقل لديه نسبة أول أكسيد الكربون فى الدم للمستوى الطبيعى، مشيرًا إلى أن أول أكسيد الكربون ينتج من الاحتراق غير التام للكربون؛ وله ارتباط عالٍ بالهيموجلوبين، وتكمن خطورته فى أن الدم يتحد معه بشكل قوى جدًا يفوق بـ"200" مرة عن اتحاده مع الأكسجين، وهذا يعنى أن الشخص الذي يتعرض للتسمم يتشبع جسده بكم كبير من أول أكسيد الكربون والكم الأقل يكون للأكسجين اللازم لوظائف الأعضاء الحيوية من المخ والقلب وهذا التأثير يكون على المدخن وجميع المحاطين به.

وأشار الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وطب الإدمان، إلى أنه بعد أول 12 ساعة إقلاع عن التدخين من الوارد أن تظهر على المقلع عن التدخين علامات مثل:"صداع، ارتباك وتشوش ذهني، ضيق في التنفس، وإرهاق، وإحساس بالدوار وعدم الثبات في الحركة أثناء المشي، وغثيان وقيء، وربما فقدان للوعي.

وتابع الدكتور عبد الرحمن حماد:"بعد فترة من 13 يوما إلى 90 يومًا من الإقلاع عن التدخين، تبدأ وظائف الرئة تتحسن، وتقل لدى المقلع عن التدخين فرصة حدوث النوبات القلبية"، وبعد شهر إلى 9 أشهر من الإقلاع عن التدخين؛ تقل الكحة وضيق وقصر النفس، وبعد سنة كاملة من الإقلاع عن التدخين، تقل فرصة حدوث أمراض القلب التاجية إلى النصف من المدخنين.



إنفوجراف دكتور عبد الرحمن حماد يقدم نصيحة طبية حول الإقلاع عن التدخين

واستطرد الدكتور عبد الرحمن حماد:"بعد الفترة من عامين إلى 5 أعوام من الإقلاع عن التدخين، تقل فرصة حدوث جلطة بسبب التدخين وتكون مساوية لنسبة حدوثها لدى غير المدخنين، أما بعد 10 سنوات من الإقلاع عن التدخين، فإن فرصة حدوث سرطان الرئة تقل إلى النصف عن المدخنين، كما تقل فرصة حدوث سرطان الفم والحلق والبلعوم والبنكرياس والرحم والمثانة"

وبعد 15 سنة من الإقلاع عن التدخين؛ يؤكد الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وطب الإدمان، والمدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، أن خطورة أمراض القلب الوعائية ترجع إلى نسبتها الطبيعية في غير المدخنين، مختتما بقوله:"لا تصدقوا الذين يقولون أنه فات الأوان ولا فائدة من الإقلاع عن التدخين بعد الغرق كل هذه السنوات فى دخان التبغ".

ولمزيد من الإيضاح يعرض الدكتور عبد الرحمن حماد، أبرز 7 مكاسب صحية للإقلاع عن التدخين والتالى جاءت كالتالى:

1- بعد 12 ساعة من الإقلاع عن التدخين، تقل نسبة أول أكسيد الكربون فى الدم للمستوى الطبيعى.

2- بعد فترة من 13 يومًا إلى 90 يومًا تبدأ وظائف الرئة تتحسن، وتقل فرصة حدوث النوبات القلبية.

3- بعد شهر إلى 9 أشهر تقل الكحة وضيق وقصر النفس.

4- بعد سنة من الإقلاع عن التدخين، تقل فرصة حدوث أمراض القلب التاجية إلى النصف من المدخنين.

5- بعد عامين إلى 5 أعوام تقل فرصة حدوث جلطة بسبب التدخين وتكون مساوية لنسبة حدوثها لدى غير المدخنين.

6- بعد 10 سنوات تقل فرصة حدوث سرطان الرئة والفم والحلق والبلعوم والبنكرياس والرحم والمثانة إلى النصف.

7- بعد 15 سنة من الإقلاع عن التدخين؛ تكون خطورة الإصابة بأمراض القلب الوعائية طبيعية.



مكاسب من الإقلاع عن التدخين يوضحها الدكتور عبد الرحمن حماد

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال طب الإدمان والصحة النفسية يمكنك الإطلاع على صفحة مركز انسايت عبر "فيس بوك" : هنا

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]