شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور شادى على حسين ينضم إلى فريق "دكتور الخليج 365" ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اهتمام ”الخليج 365” بتقديم كل جديد للقارئ، ضمن خدمة "دكتور الخليج 365 "، انضم الدكتور شادى على حسين المدرس بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لزراعة تجميل الأسنان ليكون ضمن الفريق الطبى الذى يقدم خدمة "دكتور الخليج 365".

ومن المقرر أن يقدم الدكتور شادى على حسين، كافة المعلومات الطبية الحديثة المتعلقة بمجال زراعة الأسنان، مع التأكيد على ضرورة أن تجمع الزراعة بالسرعة ولكن لا يقتصر الأمر فى السرعة فى الزراعة فقط، لأنه يجب مراعاة أيضا الدقة الشديدة خلال الزراعة، بالإضافة إلى الموضوعات التى يقدمها عن التوعية الصحية الشاملة فى مجال طب الأسنان، وكيف يعتمد عليه فى مركز "شاينى وايت"، من خلال فريق طبى شامل سوف يوفر العلاج اللازم والمضمون لكل حالات الأسنان.





ويستعرض الدكتور شادى على حسين مدير "شاينى وايت"، دور التكنولوجيا الحديثة فى مجال طب الأسنان، وكذلك كيف يكون التعقيم داخل العيادات أمر شامل فى كل جوانب مركز الأسنان، ولا يقتصر على تعقيم الأدوات الطبية فقط، وما هو الجديد فى مجال زراعة الأسنان، والتقويم، ويعلن لأول مرة تفاصيل أول نظام تأمين شامل لأسنان الأطفال داخل مركز "شاينى وايت"، وغيرها من الموضوعات الصحية حول طب الأسنان.



الدكتور شادى على حسين

ومن بين الخدمات الصحفية التى تقدم على الخليج 365 أيضًا، سلسلة حلقات مصورة للدكتور شادى على حسين والفريق الطبى داخل مركز "شاينى وايت"، حيث من المقرر بثها على الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا التابعة للموقع وقناة فيديو 7 بموقع اليوتيوب، وتتضمن الحلقات روشتات لأهم الأعراض الطبية الخاصة بأمراض الفم والأسنان، وكيف نعالجها.

وتستهدف "دكتور الخليج 365" نشر الأخبار الطبية بشكل جديد وبمعالجات صحفية مختلفة، ويهتم بشكل رئيسى بالبعد البصري من صور وفيديوهات وانفوجراف معلوماتى لكل القضايا الطبية والمشاكل والأمراض التى تواجه المصريين.





ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال طب الأسنان يمكنك الاطلاع على صفحة مركز "شاينى وايت" عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/Shiny.White.Dental.Center/

والموقع الإلكترونى لمركز "شاينى وايت" على شبكة الإنترنت:

https://shinywhite-eg.com/ar/

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال :

الواتس اب على الهاتف رقم 01288830677

البريد الالكترونى [email protected]