انت الان تتابع موضوع أعراض الزائدة عند الأطفال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

الزائدة الدودية هي واحدة من الامراض التي عادة ما تصيب الاطفال، وهي من أكثر الامراض المنتشرة بشكل كبير في ذلك السن، وبالرغم من اعمارهم الصغيرة الا انها تتمكن منهم على الفور، لذا على الإباء والامهات الاهتمام الداعم بأطفالهم ومعرفة ما هي الاعراض الخاصة بالزائدة، وذلك لتمكين الاهل من الحد من ذلك المرض وعدم تمكنه من الطفل بشكل كبير، ولكن هناك العديد من الأمهات التي من الممكن ان تكون تلك هي المرة الأولى التي تسمع فيها اسم الزائدة الدودية للأطفال، ولا تعرف ما هي اعراضها ولا كيفية علاجها، لذا اليوم سنتعرف على بعض من اعراض الزائدة عند الاطفال وكيفية علاج الاطفال من ذلك المرض.

ما هي الزائدة الدودية

تعرف الزائدة الدودية على انها قطعة صغيرة اسطوانية الشكل وصغيرة الحجم، وهي توجد بشكل كبير في المصران الاعور، كما انها مغلقة من نهايتها ويصل طول الزائدة الدودية حوالي تسعة سنتيميتر، ولكن عرضها لا يتجاور سبعة ملم، وهي لها دور في تصفية الفيروسات والميكروبات وتعطي الجسم المناعة اللازمة، كما انها تساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم.

التهاب الزائدة الدودية عند الاطفال

يمكن ان تصاب الزائدة الدودية ببعض الالتهابات ويكون ذلك نتيجة الى دخول العديد من الجراثيم القوية اليها، ويمكن ان تزيد الالتهابات إذا كانت تلك الجراثيم قوية ويكون ذلك عن طريق انسداد الزائدة ببعض الحصى او بدودة معوية او أيضا عقدة ليمفاوية، فهي من الاشياء التي تجعل الالتهاب أكثر سوء، ويكون ذلك الالتهاب خاصة عند الأطفال والتي تأتي للطفل من عمر عشرة سنوات وحتى سن خمس عشر عام بشكل اقصى، ولكن الاطفال الاصغر سنا نادرا ما يتم اصابتهم بتلك الامراض.

ما هي اعراض الزائدة الدودية

هناك العديد من الاعراض التي تحدث للأطفال المصابة بالزائدة الدودية منها مثلا.

1_ الم شديد أسفل البطن ويمتد ذلك الى منطقة السرة وما حولها، ويكون ذلك العرض في بداية الإصابة بالمرض.

2_ بعد ذلك يمكن ان ينتقل الألم الى جزء اخر من الجسم، وهو ان يتمركز الألم في الجزء الأيمن أسفل البطن.

3_ يمكن ان تلاحظ ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ.

4_ يمكن ايضا ان يحدث بعض من الاعراض الأخرى مثل القيء وعدم الرغبة في تناول أي نوع من انواع الطعام.

5_ أيضا تحدث بعض الاعراض الاخرى مثل الاسهال المستمر، وأيضا الإمساك الدائم، مع عدم القدرة من التخلص من أي غاز موجود داخل البطن، مما يجعل البطن تنتفخ بشكل كبير، ويكون ذلك في حالة عدم تشخيص الحالة في وقت مبكر.

6_ الشعور بالم كبير في أسفل البطن مع عدم القدرة على لمس تلك المنطقة.

7_ كما يمكنك ان تشعر بالكثير من التعب والارهاق وعدم القدرة على بذل أي جهد، وذلك لأنه مع أي حركة زائدة يمكن ان تشعر بالم على الفور.

ما هو علاج التهاب الزائدة الدودية

عند ملاحظة أي من تلك الاعراض وخاصة الاعراض المبكرة عليك بالإسراع في استشارة الطبيب وتلقي العلاجات اللازمة، وذلك لأنه مع أي تكاسل في علاجها يمكن ان تؤدي الى انفجار الزائدة الدودية ، وذلك لان انفجار الزائدة من الأشياء الخطيرة التي يمكن ان تتسبب في تسمم وتلوث الكثير من الأجزاء الداخلية للجسم والتي بدورها تؤدي الى العديد من الاعراض الخطيرة، فيمكن ان تتسبب انفجار الزائدة الى تسمم الدم، وع التصاق في جدار البطن، والعديد من الاضطرابات في وظائف الامعاء، والتي من الممكن ان تكون احدى الأسباب الهامة لحدوث الوفاة.

لذا يجب على الفور ان يذهب الطفل للطبيب حتى يقوم بفحصه بشكل دائم والتأكد من انه مصاب بالزائدة الدودية ام لا، ويجب على الطبيب ان يقوم بعمل بعض الفحوصات داخل المختبر حتى يتأكد من الإصابة.

يمكن عمل بعض التحاليل والإشاعات والتي تظهر عدد كرات الدم البيضاء داخل الجسم، كما يمكنك ان تكتشف هل يوجد حصا داخل الزائدة الدودية والتي جعلتها تنسد.

ولكن عليك ان تعلم ان العملية الجراحية لمثل تلك الحالة هي العلاج الأمثل والوحيد لالتهاب الزائدة الدودية عند الاطفال، حيث ان المضادات الحيوية والعلاجات قد فات اوانها.