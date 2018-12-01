انت الان تتابع موضوع من أين تأتي الدموع والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
تشكيل الدموع
تتكون الدموع داخل القناة الدمعية الموجود أسفل الجفون العلوية الخاصية بالعينين ، والتي تمر خلال القنوات الدمعية وهي على شكل أنابيب صغيرة توجد بين الأنف والعينين ، لتكوين أحواض يتجمع فيها الماء ، وبمجرد أن تمتلئ بالماء فإنها تتسرب عن طريق المرور خلالها .
يمتلك الإنسان قناتين دمعيتين ، فتوجد كل قناة قريبا من الزاوية الداخلية لكل عين ، ويمكن رؤيتها مع سحب الجفن السفلي إلى أسفل بطريقة لطيفة ، فتبدو على شكل ثقوب ، وعندما تتدفق الدموع سريعا أثناء البكاء بحرقة ، لا تستطيع القنوات الدمعية ترشيحها جميعا ، لذلك تتسرب عبر الأنف . وتكون الدموع في صورة مالحة مكونة من الماء والزيت والبروتين والمخاط .
أنواع الدموع
هناك ثلاثة أنواع من الدموع وفقا لأسباب مختلفة
– الدموع العاطفية
يطلق هذا النوع من الدموع عند الشعور بالحزن ، فنجد أن الغدد الصماء تقوم بإطلاق الهرمونات في العين ، مما يسبب تكوين هذه الدموع .
– الدموع القاعدية
يقوم الجسم بإنتاج حوالي 296-148 ملم من الدموع القاعدية في اليوم الواحد ، والتي تعمل على وقاية العينين من الجفاف ، وربما تتسرب عبر الأنف مما يسبب سيلانه بعد التعرض لأي انفعال بسيط .
– الدموع اللاإرادية
تساعد هذه الدموع على وقاية العين من المثيرات المزعجة والمهيجة للعين مثل البصل ، الدخان ، الرياح القوية والغبار ، حيث تقوم الأعصاب الحسية الموجودة في قرنية العين بتوصيل هذا التهيج إلى جذع الدماغ ، ويقوم بدوره بإرسال الهرمونات إلى غدد الجفون ، مما يؤدي لتكوين الدموع ، وبالتالي يعمل ذلك على التخلص من المادة المهيجة للعين بصورة فعالة .
فوائد الدموع
– تهدئة النفس
تساعد الدموع على تهدئة النفس وتقليل الشعور بالحزن ، فوجدت أحد الدراسات التي أجريت عام 204 أن البكاء له تأثيرا إيجابيا مهدئا للنفس ، كما أظهرت أثره على تنشيط الجهاز العصبي اللاودي ، الذي يعمل على الاسترخاء .
– تخفف الألم
تعمل الدموع على تخفيف الألم ، فأظهرت العديد من الدراسات والأبحاث أن الدموع العاطفية تساعد الجسم على إطلاق الأوكسايتوسين والإندروفين ، وهي عبارة عن مواد تعمل على تحفيز الشعور بالرضا ، وتقلل الآلام الجسدية والعاطفية .
– الحصول على الدعم من المحيطين
أظهرت أحد الدراسات عام 2016 أن البكاء يعد سلوكا للتعلق ، لأنه وسيلة للحصول على المساعدة والدعم من الآخرين ، ويقدم العديد من المنافع الشخصية والاجتماعية .
– يحسن الرؤية
يتم إفراز الدموع القاعدية كل مرة يقوم فيها الشخص بالوميض ، مما يسهم في الحفاظ على رطوبة العينين ، بالإضافة إلى حماية الأغشية المخاطية من التعرض للجفاف ، ولقد بين المعهد الوطني للعيون أن إفراز الدموع يوميا يوفر رؤية واضحة أكثر ، حيث تصبح الرؤية ضبابية مع زيادة تعرض هذه الأغشية للجفاف .
– تحسن الحالة المزاجية
يعمل كلا من الأوكسايتوسين والإندروفين على تحسين المزاج ورفع الحالة المعنوية للأشخاص ، كما تساعد الدموع على تخفيف التوتر ، ولكن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات حول ذلك .
– قتل البكتريا
إن قتل البكتريا يعمل على تنظيف العيون ، فتحتوي الدموع على سائل الليزيوم الذي يتميز بخصائص مضادة للميكروبات القوية ، وتساهم في الحد المخاطر البيولوجية التي قد تتعرض لها .
المراجع:
شكرا لقرائتكم خبر عن من أين تأتي الدموع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المرسال وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المرسال ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .