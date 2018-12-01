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يتم استخدام الزيوت الطبيعية على مستوى واسع للعناية بكل من الشعر والبشرة، ويعتبر زيت اللوز وزيت الخروع من الزيوت الطبيعية المفيدة، وفيما يلى فوائد زيت الخروع مع زيت اللوز.

زيت اللوز

يحتوي زيت اللوز في تكوينه على الكثير من الفوائد الصحية للشعر مثل الأحماض الدهنية أوميغا 3 ، phospholipids ، وفيتامين E ، والمغنيسيوم، ويتم استخدامه لتغذية وتقوية الشعر، وهو من الزيوت المثالية لعلاج تساقط الشعر وعلاج الشعر المتضرر من الصبغة، ويمكنن لبضعة قطرات من الزيت إضافة النعومة واللمعان وتغذي فروة الرأس.

زيت الخروع

هو من الزيوت الغنية بكمية كبيرة من المعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية والتي تعتبر من المواد المفيدة جدا للشعر وفروة الرأس، وهو من الزيوت التي تساعد على ترطيب الجلد وفروة الرأس بسبب خصائصه المرطبة.

بعض فوائد زيت الخروع مع زيت اللوز

يتم مزج كل من زيت الخروع مع زيت اللوز للحصول على المزيد من الفوائد ومن فوائد خلط زيت الخروع مع زيت اللوز :

مرطب طبيعي

يحتوي زيت الخروع على كمية كبيرة من حمض الرينيسينيك وهو حمض دهني أحادي غير مشبع وهذه الأنواع من الدهون تعمل كمرطبات ويمكن استخدامها لترطيب البشرة، حيث تحتفظ هذه المرطبات بالرطوبة عن طريق منع فقدان الماء عبر الطبقة الخارجية من الجلد، ويستخدم زيت الخروع في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل لتعزيز الترطيب وغالبا ما يضاف إلى الماكياج والمطهرات، ويساعد الخليط في استعادة توازن الرطوبة الطبيعية في البشرة.

ولأن زيت الخروع من الزيوت السميكة يفضل مزجها كثيرًا مع أحد الزيوت المفيدة للبشرة مثل زيت اللوز لصنع مرطب طبيعي جيد للجلد، حيث أن زيت اللوز غني بفيتامينات E و A المفيدة لترطيب البشرة، يمكن تطبيقه للحصول على علاج طبيعي لتشقق الشفاه وعلاج التجاعيد والكعوب المتشققة والأقدام الجافة واليدين.

يعزز التئام الجروح

يتم استخدام زيت الخروع مع زيت اللوز على بعض أنواع الجروح، حيث يخلق بيئة رطبة تساعد على الشفاء وتمنع جفاف القروح، ويعتبر مرهم Venelex مرهم شهير يستخدم في الأوساط الإكلينيكية لعلاج الجروح ويحتوي على خليط من زيت الخروع وزيت اللوز، ويعملا على نمو الأنسجة ويقلل من خطر العدوى، ويقلل من الجفاف والتقرح، وتراكم خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تؤخر التئام الجروح .

علاج حب الشباب

يعتبر حب الشباب هو أحد الأمراض الجلدة حيث يظهر في البشرة الرؤوس السوداء، والبثور المؤلمة التي تنتشر في الوجه والجسم ، وتظهر بين فئة كبيرة من المراهقين والشباب، ويساعد زيت الخروع مع زيت اللوز في الحد من أعراض ظهور حب الشباب، حيث يساعد تطبيق الخليط على الجلد في تقليل الأعراض المرتبطة بالالتهاب.

ويساعد الخليط على مكافحة نمو البكتريا على الجلد مما يعوق نمو العديد من البكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية، كما يساعد الخليط على تهدئة البشرة الملتهبة والمتهيجة ويعمل على علاج حب الشباب، كما يستخدم هذا الخليط في علاج بعض الامراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما، ويساعد في تفتيح البشرة وإزالة السمرة وعلاج النمش.

يحافظ على صحة الشعر

يتم استخدام زيت الخروع مع زيت اللوز للشعر الجاف أو المتضرر، ويساعد على اعطاء الشعر مظهر لامع وصحي ويعالج قشرة الرأس، ويعمل على الحصول على شعر ناعم ورطب، حيث يحتوي زيت الخروع على فيتامين E وعلى كمة كبيرة من البروتينات وأوميغا 6 و 9 والتي تعد من المكونات الأساسية المسؤولة عن نمو وتغذية الشعر والجلد مما يساعد في الحد من تساقط الشعر، ويحارب أي مشاكل تتعلق بفروة الرأس إلى جانب تسارع نمو الشعر .