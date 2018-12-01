طريقة تحضيرحلويات صغيرة بعجينة السكر

القاهرة _ لايف استايل المقادير كب كيك

عجينة سكر ملونة

ملعقة ماء طريقة التحضير * قومي بصنع الأشكال المرغوبة من عجينة السكر الملونة ثم الصقي القطع الملونة ببعض باستخدام نقطة ماء * زيني الكب كيك بالأشكال المصنوعة من عجينة السكر حسب الرغبة

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