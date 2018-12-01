تعرف علي أفضل وقت لممارسة العلاقات الحميمة

القاهرة _ لايف استايل
كشفت مجموعة من المختصين في العلاقات الجنسية، أن أفضل وقت لممارسة العلاقات الحميمة، هي فترة الصباح وفي النصف الأول من النهار، وخرجت الأبحاث بنتيجة أن الجنس في الصباح مفيد للصحة، حيث يؤكّد العلماء، أن الممارسة بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، لها فوائد عاطفية وجسدية كثيرة، لذا، يمكن أن يكون الفعل الجنسي والمقدمة التي تسبقه بديلاً جيدًا للإحماء والتمارين الصباحية.
وخلال ساعة واحدة من ممارسة الجنس في الصباح يفقد الشخص نفس عدد السعرات الحرارية التي يفقدها خلال الجري لمدة نصف ساعة، فيما يوصي خبراء الصحة أيضا، بممارسة الجنس في الصباح لأولئك الأزواج الذين يتعبون عادة عند حلول المساء بعد عودتهم من العمل ولا يكونون دائما على استعداد للدخول في مرحلة ملاطفة الشريك الآخر.
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