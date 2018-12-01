القهوة تقلل من خطر ضعف الانتصاب لدى الرجال

بمرور الأيام، يزداد اكتشاف الكثير من الفوائد الصحية الإيجابية لشرب القهوة ومنها أنها تزيد من الرغبة الجنسية، حيث كشفت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية مؤخرا أن مشروب القهوة يقلل من خطر ضعف الانتصاب لدى الرجال.

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وتوصل الباحثون القائمون على تلك الدراسات إلى أن عموم الرجال الذين يتناولون كميات أكبر من مادة الكافيين، الموجودة في القهوة والشاي والمشروبات الغازية، هم أقل عُرضة لخطورة الإصابة بضعف الانتصاب، إذ أن الكافايين يسبب تفاعلا كيميائيا يحفز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

وإضافة إلى الكافيين، تحتوي القهوة كذلك على مجموعات من المواد الطبيعية المضادة للأكسدة والتي تعمل على تقليل احتمالات حصول ترسبات الكولسترول في جدران الشرايين، وبالتالي تسمح بالحفاظ على سلامة تدفق الدم إلى العضو الذكري ونجاح عملية الانتصاب.

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من جهة أخرى، أظهرت تلك الدراسات الذي أن القهوة تزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء. لكن هذا التأثير، في هذا المجال، لا يتحقق إلا إذا كانت الكميات المتناولة من القهوة قليلة جدا، ويفضل تناول القهوة الباردة التي أظهرت نتائج أفضل.