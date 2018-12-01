3 نصائح للحفاظ على جمال اليدين في الشتاء

الشتاء كابوس مزعج لليدين، وتتسبب برودة الطقس في جفاف اليدين، وتشقق الأظافر.

وللحفاظ على جمال اليدين في الشتاء ينصح فنان التجميل الألماني باتريك مالدينغر باستعمال كريم يد يحتوي على مادة مرطبة مثل زبدة الكاكاو لحماية بشرة اليد من الجفاف.

كما أكد مالدينجر أهمية استعمال زيت أظافر "Nail Oil" يحتوي على مواد فعالة مغذية مثل زيت الأرغان، أو زيت اللوز قبل النوم، للعناية بالجلد المحيط بالأظافر.

ومن المهم أيضاً استعمال طلاء مقوٍ للأظافر يحتوي على زيت الورد مثلًا، لحمايتها من التقصف.

24- د ب أ