شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة شد الوجه.. الدكتور وائل غانم بيقولك متقلقيش العملية لن تترك أثرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف ملامح الوجه بين شخص والآخر، بما يعكس شخصياتنا المتنوعة، إلا أن الجميع يتفق فى البحث عن طرق مؤثرة وآمنة لحل مشاكل الترهلات وتجاعيد الوجه، وكذا الترهلات التى تصيب الجفون، الأمر الذى يضفى مظاهر الشيخوخة والإرهاق على الوجه، ويدفع الرجال والنساء للجوء لوسائل مقاومته من أجل التمتع بمظهر نضر وجميل للوجه.



نتيجة عملية شد الوجه

عمليات شد الوجه والجفن إجراءات جراحية بسيطة وسهلة

وفى هذا الصدد، يقول الدكتور وائل غانم، استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام وإصلاح العيوب الخلقية، مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن عمليات شد الوجه والجفن إجراءات جراحية بسيطة وسهلة، وفترات النقاهة المرتبطة بها قصيرة بعض الشىء، مشيرًا إلى ضرورة عدم القلق من تلك العمليات لأنها لا تترك أى ندوب أو آثار فى الوجه، بل تجرى بطرق حديثة ومتطورة تضمن الحصول على وجه بملامح شبابية دون أى آثار جانبية.

طرق إجراء عملية جراحة الوجه

ويوضح الدكتور وائل غانم، استشارى جراحة التجميل، أنه فيما يتعلق بجراحة الوجه فإنها تجرى بطريقتين، الأولى هى شد الوجه باستخدام خيوط دقيقة طبية ودائمة، يتم فيها سحب الجلد باتجاه الخيوط ولا يحدث فيها إزالة للجلد الزائد، وتفضل هذه الطريقة لمن يعانون من ترهل بسيط فى الوجه، والتى لا تترك أى آثار أو ندوب، مشيرًا إلى أن النوع الثانى هو عملية شد الوجه كاملًا، وهذه العملية تفضل لمن يعانون من درجات كبيرة من الترهل، ويقوم فيها الطبيب بعمل شق جراحى بمحاذاة الأذن للأعلى وباتجاه خط الشعر ويتم فيها إزلة الجلد الزائد، ويكون الجرح فى منطقة غير ظاهرة تسمى بـ"أماكن الظل"، مؤكدًا أن تلك العمليات تجرى بدون أى ألم أو ترك آثار، حيث تتم خياطة الجرح بخيوط دقيقة جدًا من تحت الجلد وتكون غير ظاهرة.



إنفوجراف دكتور وائل غانم يقدم معلومات طبية عن عملية شد الوجه

كيف تجرى جراحة شد الوجه والجفن؟

وفيما يتعلق بجراحة شد الجفن، أشار الدكتور وائل غانم مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، إلى أن تلك العملية تجرى على ثلاثة مراحل فى عملية واحدة، والبداية هنا، إذا كان الطبيب سيقوم بعمل الجراحة للجفنين العلوى والسفلى معًا، فإنه بداية يستخدم التخدير الموضعى وبعدها سيقوم بجراحة العلوى أولًا، وذلك عن طريق إجراء شق بطول الميل الطبيعى للجفن، أما الجفن السفلى، فإن الطبيب يقوم بالشق تحت الرموش مباشرة، والخطوة التالية تكون إزالة الجلد الزائد وبعض الأنسجة الدهنية والعضلية الموجودة أسفل الجلد، وأخيرًا يقوم الطبيب بعد ذلك بخياطة الشق بخيط رقيق خاص يتناسب مع الجلد الرقيق للجفن، والذى لا يخلف أى ندوب أيضًا.

فترات النقاهة بعد عملية شد الوجه

وأكد الدكتور وائل غانم، أن فترات النقاهة بعد عملية شد الوجه، تتباين بحسب الأشخاص ونوعية العملية الجراحية المستخدمة، وفى الغالب تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد العملية للعودة إلى الأنشطة المعتادة والحياة الطبيعية، فيما يحتاج المريض إلى أربعة أسابيع كاملة من وقت العملية للعودة إلى مزاولة النشاط الرياضى، مشيرًا إلى أنه فى حالة جراحة شد الجفن، فإن المريض يمكنه بعد مرور مدة ثلاثة أسابيع إلى شهر أن يمارس أنشطته اليومية والرياضية بشكل طبيعى.



نتيجة عملية شد الجفون

شد الوجه له طرق عديدة لاستعادة الشباب وإزالة الترهلات

ولفت الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل، إلى أن شد الوجه له طرق عديدة لاستعادة الشباب وإزالة الترهلات، ومنها مثلاً عملية شد الوجه بالليزر وغيرها من الطرق غير الجراحية، وهى طرق تكون مفيدة فقط فى الحالات البسيطة من الترهلات، أما الحالات شديد الترهل فلا يصلح لها سوى الجراحة، وقد يتم اللجوء إلى هذه الطرق البديلة لتأخير الجراحة لا أكثر، أما الطريقة الجراحية فقد أثبتت الدراسات كفاءتها حتى بمرور سنوات بعد إجراء الجراحة.



قبل وبعد عملية شد الوجه

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