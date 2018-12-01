طريقة إعداد وتحضير ساندويش حلوم بالريحان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- جبنة الحلوم : 100 غراماً (مقطع شرائح)

- ريحان : ملعقتان صغيرتان (مجفف)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- الخبز الفرنسي : 2 رغيف (للساندويشات) طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة وأضيفي الريحان المجفف والجبن واطهي على الجهتين لمدة 10 دقائق حتى تتحمر الجبن من الوجهين. 2. ضعي الجبن في الخبز مع الطماطم. 3. ضعي الساندويشات في الشواية وحمريها حسب الرغبة وقدميها ساخنة.

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