طريقة إعداد وتحضير كبسة الروبيان مع الشعيريّة

المقادير

- زيت الزيتون : 20 ml

- الروبيان : 250 gr

- الأرز البسمتي : 100 gr

- الفلفل الحلو الرومي : 30 gr

- بندورة : 50 gr

- الكزبرة : 5 gr

- ليمون : 5 gr (مجفف)

- الهيل الأخضر : 2 gr

- سمن : 50 gr

- شعيريّة بيضاء : 50 gr

- البصل : 30 gr

- الثوم : 10 gr

- الفلفل الأخضر : 5 gr (حارّ)

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- فلفل أسود : رشّة (حسب الرغبة)

- الماء : 200 ml

- الكركم : رشّة

- الكمون : رشّة

طريقة التحضير

- لإعداد الروبيان: يُقشّر الروبيان ويُنزع ذيله، وتُترك حبّة واحدة مع ذيلها. تًشقّ هذه الأخيرة من الوسط، تُرقّ، ثم تُحشى بالأرّز وتُلفّ بالنايلون بصورة دائريّة، ثم تُسلق بالماء المغلي لمدة 10 دقائق مع الحبّات الباقية. ثم يُنزع النايلون عنها، وتُقطّع إلى دوائر، كما هو موضح في الصورة.

2- لإعداد الكبسة: يُنقع الأرّز بالماء لمدّة نصف ساعة. يّقلى الثوم، وتّضاف إليه البندورة والليمون الجافّ وحبّ الهيل والكركم، وتُنثر البهارات. ثم يًضاف الأرّز والماء إلى مزيج الخضر، ويُترك لمدّة 15 دقيقة على نار هادئة بعد الغليان، حتى ينضج، مع إضافة السمن المذوّب.

3- لإعداد الشعيريّة البيضاء: تُسلق الشعيريّة بالماء الساخن لمدة دقائق خمس، ثم تصفّى. يُقلى البصل والفلفل المشكّل المقطّع إلى شرائح بالزيت، وتُضاف إليه الشعيريّة، وتُنثر التوابل والملح والفلفل الأسود.

4- لإعداد صلصة الكبسة: يُقطّع كلّ من البندورة والبصل والفلفل الأخضر الحارّ، تُفرم الكزبرة. تُضرب هذه المكوّنات في الخلاّط الكهربائيّ لمدّة دقيقة، ويُضاف إليها الملح والبهار وزيت الزيتون وقليل من عصير الليمون.

5- طريقة التقديم: تًرتّب هذه المكوّنات، كما هو موضحٌ في الصورة.