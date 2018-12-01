الكشف عن علاقة تجمع ابنة الرئيس ترامب بشاب من أصول عربية

واشنطن - لايف ستايل
كشّفت صحيفة "Page Six" الأميركية عن علاقة تجمع "تيفاني ترامب"، ابنة الرئيس الأمريكي، بالشاب اللبناني "مايكل بولس".
ومايكل هو نجل رجل الأعمال اللبناني مسعد بولس، الذي يدير مجموعة من الشركات تُقدر بمليارات الدولارات، في عدة قطاعات منها السيارات والمعدات والتجزئة والبناء، ويقيم في لندن.
وأشار ذات المصدر، إلى أنّ مايكل تعرّف على تيفاني في الصيف الماضي، في ما عرفته هي على عائلتها في عيد الشكر، يُذكر أن تيفاني هي ابنة ترامب، من زوجته السابقة مارلا مابلز.
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