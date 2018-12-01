أب يعتدي علي زوجته وابنته بالسلاح الأبيض في منطقة البرنوصي

أقدم رجل على الاعتداء على ابنته وزوجته بالسلاح الابيض بمنطقة البرنوصي.

وكشفت ابنة الجاني أن والدها كان على وشك ضرب أمها بالسلاح الأبيض حينما حاولت مساعدتها وإنقاذها منه حيث سارع بغرز سلاحه في عنق ابنته ليتركها مضرجة في دمائها.

و أضافت نفس المتحدثة أن امها كانت تعاني مدة خمسين سنة مع أبيها الذي كان يقوم بتعنيفها وضربها بسبب أو بدونه حيث كان يصر على طردها من البيت هي وأبنائها الستة بغرض الزواج بأخرى مؤكدة أن البيت في الأصل يعود لأمها الذي اشترته بالمبلغ الذي ورثته عن أبيها غير أنها قامت بتسجيله باسم زوجها الذي لم يتوان يوما عن ضربها وتحقيرها.

وكشفت ابنة الجاني أنها عاشت هي وأخواتها الخمسة طفولة مغتصبة بسبب والدهم الذي كان يمارس عليهم أنواع التعنيف اللفظي والجسدي مطالبة السلطات الأمنية بفتح تحقيق معه لرد الاعتبار والدتها.

يشار إلى أن السلطات الأمنية بمنطقة البرنوصي قامت بالاستماع إلى الاب الجاني والذي أطلقت سراحه فيما بعد في انتظار تقديم الشكاية من طرف الضحايا مرفوقة بشهادة العجز من الطب الشرعي.