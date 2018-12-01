شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى قصور القلب .الكارى يعزز من قدرة المريض على أداء التمارين الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الكركمين ، وهو مكون رئيسي في توابل الكاري ، قد يحسِّن التحمل عند ممارسة التمارين لمرضى فشل القلب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”،فإن الكركمين استخدم ، وهو مادة كيميائية تأتي من نبات الكركم ، كدواء آسيوي تقليدي لعدة قرون ، وكان يستخدم في المقام الأول لعلاج الأمراض المعدية المعوية والجروح الجلدية.

وتشير الدراسات على نحو متزايد إلى أن هذا المركب قد يمنع أو يحد من العضلات الهزيلة المرتبط بعدد من الحالات الصحية، بما في ذلك فشل القلب.

ويصيب قصور القلب أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في الولايات المتحدة، ويعاني الأشخاص الذين يعانون من قصور في وظائف القلب من انخفاض في وظيفة البطين الأيسر "غرفة بالقلب التي تضخ الدم إلى بقية الجسم".

وقد توصلت أبحاث سابقة إلى أن مستويات الإجهاد التأكسدي تكون مرتفعة لدى الأشخاص المصابين بفشل القلب ويمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا.

وأضاف الباحثون فى الدراسة الحديثة أن الكركم يزيد من الأنزيمات المضادة للأكسدة لمنع وإصلاح الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي وقد يحسن أداء التمرين لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب.