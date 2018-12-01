أعراض الحمل المبكرة في الأسبوع الأول

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 دجنبر 2018 12:02 مساءً - من علامات الحمل الكلاسيكية والمعروفة لدى الجميع هي الشعور بالغثيان في الصباح وعدم نزول الدورة الشهرية والتقلبات المزاجية، لكن ليست تلك الأعراض الوحيدة التي تدل على حدوث الحمل، بل يوجد العديد من الأعراض الأخرى التي يمكن أن تظهر في مراحل مبكرة أكثر.

التقت "الخليج 365 نت" باستشاري جراحة النساء والولادة ومناظير واورام نسائية بالعيادة الأولى اتوال "نايل احمد حلمي" ليخبرنا حول ذلك.



• كيف أعرف أني حامل؟

نبدأ حساب أسابيع الحمل عادة منذ اليوم الأول للدورة الشهرية الأخيرة للحصول على المعلومة الدقيقة والمؤكدة، عليك انتظار موعد دورتك الشهرية، والتأكد من فواتها، بعد تأخر الحيض عن الموعد.

• ما هي علامات الحمل في الأسبوع الأول؟

1. ظهور تقلصات أشبه بتقلصات الدورة الشهرية والشعور بتشنجات أسفل البطن مثل تشنجات وقت التبويض لكنها أقوى بعض الشيء كما أنه من الممكن ان ترافق هذه التشنجات بعض الانتفاخ في البطن فزيادة هرمون البروجسترون والاستروجين هي السبب وراء إحساس المرأة الحامل بانتفاخ في البطن.

2. يزيد معدل ضربات قلبك إذا لاحظت أن قلبك ينبض أسرع من المعتاد فقد يكون حملك هو السبب.

3. ارتفاع درجة حرارة الجسم عن الطبيعي.

4. نزول بضع قطرات من الدم قبل أن يتوقف هذا النزف البسيط.

5. ظهور رغبة متغيرة بين اشتهاء الطعام أو النفور منه "الوحم" يصبح لدى المرأة إحساس قوي بالرائحة والطعم أثناء الحمل وإذا كنت حاملا فإن أي شيء له رائحة قوية قد يجعلكِ تشعرين بالغثيان.

6. الشعور برغبة مستمرة في التبول فإن الحاجة إلى تفريغ المثانة أكثر من المعتاد هي في الواقع أحد علامات الحمل بحد ذاتها.

7. فرط إفراز اللعاب ويعتبر ذلك أمراً شائعاً في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

8. انسداد الأنف فزيادة الهرمونات وإنتاج المزيد من الدم يتسببان في انتفاخ الأغشية المخاطية وجفافها وحتى نزيفها في بعض الأحيان.

9. زياده في حجم الثديين والشعور بألم فيهما يعتبر الشعور بالألم في الثدي من أولى علامات الحمل التي تشير أنك حامل، يمكن أن تحدث في وقت مبكر بين أسبوع واحد وأسبوعين من الحمل. ومن الممكن أيضاً أن تشعري بحكة في حلمات الثدي مع تغير لون الحلمة إلى الداكن.

10. الإحساس ببعض التقلبات المزاجية بلا سبب فعلي.

11. الإحساس المستمر بالصداع أو بالدوار.

12. ظهور بعض العلامات الجلدية الجديدة في أماكن غير متوقعة.

13. في بعض الحالات قد تعاني المرأة الحامل من نزيف اللثة الفجائي.

14. الرغبة المستمرة في النوم.



• نمو الجنين في الأسبوع الأول:

يكون الجنين في الأسبوع الأول من الحمل مجرد بويضة، والجدير بالذكر أن اليوم الأول للدورة الشهرية هو اليوم الأول للحمل الذي يستمر لفترة 280 يوم، علما بأنه لا يحدث الحمل إلا بعد مرور 14 يوم.