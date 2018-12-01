القاهرة - لايف ستايل المقادير

- أرز بسمتي : كوب ونصف (مغسول ومنقوع بماء بارد لمدة 30 دقيقة)

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومبشور)

- بهار كبسة : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : كوبان وثلاثة أرباع الكوب

- صنوبر : ربع كوب (محمص / حسب الرغبة) طريقة التحضير

1. ضعي الأرز مع بهارات الكبسة في قدر غير لاصق على نار متوسطة مع التحريك. 2. أضيفي الجزر المبشور والفلفل الأسود والملح وبهارات الكبسة وحركي حتى تتحمص المكونات معا. 3. أضيفي مرق الدجاج واتركي المزيج حتى يغلي على نار عالية. 4. بعد أن يغلي خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة نصف ساعة حتى ينضج. 5. ضعي الأرز في طبق التقديم وزيني وجهه بالصنوبر المحمص وقدميه ساخنا.

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير كبسة الأرز بالجزر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .