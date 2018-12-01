طريقة إعداد وتحضير الكفتة والكسكس في طبق شهي

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- لحم مفروم : 500 gr
- البصل : 1 pcs (مفرومة)
- الثوم : 3 pcs (مدقوقة)
- ملح : رشّة (حسب الرغبة)
- فلفل أسود : رشّة (حسب الرغبة)
- النعناع : ملعقتان كبيرتان (مفروم)
- كسكس : 250 gr
- بودرة حساء : ملعقة صغيرة
- فليفلة : 290 gr (مشويّة على اللهب ومقطّعة)
- حمص : 410 gr
- عصير الليمون : 1 pcs
- بقدونس : ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان
- البندورة الكرزية : 12 pcs
طريقة التحضير
1- يُمزج اللحم مع البصل والثوم والنعناع، ويُنثر الملح والفلفل. ثم تُكوّر إلى 24 كرة صغيرة، تُوزّع على أشياش خشبيّة.
2- في قدر توضع على النار، يُضاف الكسكس وبودرة الحساء الجاهزة و200 ملليلتر من الماء المغلي. يُحرّك هذا المزيج، ويُترك لبعض الوقت على النار، حتى يتشرّب الكسكس السائل. ثم تُضاف الفليفلة والحمّص.
3- يُسكب عصير الليمون الحامض، ويُضاف البقدونس وملعقة من زيت الزيتون، ويُنثر الملح والفلفل، مع التحريك حتى تتجانس المكوّنات.
4- يُحمّى الفرن على حرارة مرتفعة، تُشوى الكفتة مع البندورة، وتُسكب ملعقة من زيت الزيتون عليها، لمدّة دقائق عشر. ثم تُنزع البندورة، ويُضاف الكسكس. تُقلّب أشياش الكفتة، وتُشوى لدقائق خمس إضافية.
5- طريقة التقديم: تُقدّم الأشياش فوق الكسكس، ويُزيّن هذا الطبق بالبقدونس. ويمكن إضافة الزبادي مع الخيار إليه.
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