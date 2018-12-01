طريقة إعداد وتحضير الكفتة بالصلصة الحارة والفطر

المقادير

- لحم مفروم : 500 gr

- بقسماط : 100 gr

- الصعتر الأخضر البرّي : ملعقتان كبيرتان

- الثوم : 3 pcs (مهروس)

- معجون الطماطم : ملعقتان كبيرتان

- زيت عباد الشمس : 30 ml

- الفطر : كوب

- طماطم : 4 pcs

- رِبّ الحرّ : ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- أوريغانو : ملعقتان صغيرتان

- الماء : نصف كوب

طريقة التحضير

1. في وعاء متوسط الحجم، يخلط اللحم المفروم مع البقسماط وملعقة صغيرة من الأوريغانو وملعقة صغيرة من الثوم. تعجن المكونات جيداً باليد حتى تتجانس.

2. يشكل مزيج اللحم المفروم على شكل كرات صغيرة. ثمّ، تسخن 3 ملاعق من الزيت، وتحمر كرات اللحم من جميع جوانبها، مع التقليب باستمرار.

3. تذوب الزبدة في وعاء متوسط الحجم فوق نار عالية. ثم، يضاف عيش الغراب (الفطر) ويقلّب باستمرار لمدّة دقيقة أو دقيقتين، ليرفع بعدها ويترك جانباً. وتقشّر الطماطم وتُعصر في الخلاط مع نصف كوب من الماء.

4. في وعاء، تسخن الكمية المتبقّية من الزيت، ويقلب فيها الثوم. ثم، تضاف الطماطم المعصورة ومعجون الطماطم والكمية المتبقّية من الأوريغانو والصلصة الحارة والملح والفلفل، وتُترك لتغلي.

5. تخفّض النار، ويترك الوعاء لمدة 10 دقائق حتى تصبح الصلصة كثيفة.

6. تضاف كرات اللحم وتترك لمدة 10 دقائق أخرى حتى تنضج. يمكن إضافة قليل من الماء إذا كانت الصلصة سميكة. ثم، يضاف عيش الغراب، وتقلب عند التقديم.