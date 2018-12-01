طريقة إعداد وتحضير أومليت البيض مع النقانق والجبن

المقادير

- البيض : 4 حبات

- النقانق : 4 حبات

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (صغير الحجم، مفروم ناعم)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (صغير الحجم، مفروم ناعم)

- الفلفل الأصفر : 1 حبة (صغير الحجم، مفروم ناعم)

- زيتون أسود : 3 ملاعق كبيرة (مقطع حلقات)

- جبنة مشكلة : نصف كوب (جبن الموزريلا، والبارميزان، والشيدر مبشورة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- البقدونس : حسب الرغبة (للزينة)

طريقة التحضير

1. نسلق النقانق لمدة 5 دقائق بالماء ثم نصفيها ونضعها جانباً.

2. نحمص النقانق المسلوقة على الجريل أو بمقلاة غير لاصقة على النار حسب المتوفر لتنضج ونقطعها حلقات متوسطة.

3. نخفق البيض مع الفلفل الملون المفروم والملح والزيتون مع ملعقة من الزبدة.

4. نضع خليط البيض في مقلاة بها الزيت النباتي الحامي ونقلبه على الجهتين حتى ينضج.

5. نضع الجبن المنوع في الوسط والنقانق ويغلق على شكل نصف دائرة ويزين بالبقدونس.

6. يقدم ساخناً إلى جانب الخبز المحمص.