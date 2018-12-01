طريقة إعداد وتحضير بيض عيون بالتوست

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- توست : 2 شريحة

- البيض : 2 حبة

- ملح : حسب الرغبة

- الفلفل الأبيض : رشّة

- الزبدة : ربع ملعقة صغيرة

- جبن الشيدر : 2 شريحة

- خس : ملعقة كبيرة (للتزيين) طريقة التحضير

1. يقطع التوست على شكل مربع من الداخل. 2. نضع قليل من الزبدة على النار ثم نضع شريحة التوست وتحمر من الجهتين. 3. نفقس البيض في وعاء ثم نضع البيض في المربع ويغطى الوعاء حتى يتم نضج البيض. 4. يوضع في طبق وهو ساخن، ونضع عليه شريحة الجبن ويزين بالخس.

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