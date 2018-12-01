طريقة إعداد وتحضير فيليه السمك بصلصة الكريمة الخفيفة والشبت للرجيم

المقادير

- سمك القاروص : 1 كيلو (شرائح)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (صغير ومفروم)

- الثوم : فص (كبير ومهروس)

- دقيق : ملعقتان كبيرتان

- مرق السمك : 3 اكواب

- كريما : كوب (خالية الدسم)

- زبد نقي : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- كزبرة يابسة : ربع ملعقة صغيرة

- الشبت : ملعقتان كبيرتان (مفروم)

طريقة التحضير

1. تُتبل شرائح السمك بملعقة كبيرة من عصير الليمون والقليل من الملح والفلفل ثم يُقلب في الدقيق على الجانبين مع مراعاه التخلص من كمية الدقيق الزائدة.

2. في مقلاة كبيرة على النار تُسخن ملعقتي زبدة ثم ترص شرائح السمك وتترك لمدة 5 دقائق لكل جانب ثم يوضع في طبق ويترك جانبا.

3. في نفس المقلاة توضع ملعقة الزبدة الأخرى وملعقة صغيرة من الزيت ثم يُضاف الثوم والفلفل الحار ثم ملعقتي الدقيق مع الاستمرار في التقليب لمدة دقيقة أخرى.

4. تُضاف مرقه السمك تدريجيا مع الاستمرار في التقليب ثم تخفف الحرارة ويترك المزيج على حتى يبدأ في الغليان.

5. يُضاف الملح والفلفل والكزبرة ثم الكريمة ويترك المزيج ليغلي قليلا فقط ثم يرفع من على النار ويضاف له عصير الليمون والشبت الطازج المفروم.

6. يرص السمك في صينية فرن ويُصب فوقه صلصة الكريمة المُعدة ثم يوضع في فرن ساخن على 160 درجة لمدة 10 – 15 دقيقة فقط.