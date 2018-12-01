شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول نظام للتأمين الشامل على أسنان الأطفال من الدكتور شادى على حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد يوم تتطور منظومة طب الأسنان بشكل كبير، خاصة عند الأطفال الصغار لأن رعاية أسنانهم مبكراً تساهم فى حمايتهم والحفاظ على أسنانهم طوال العمر، وفيما يلى يعرض الدكتور الدكتور شادى على حسين، المدرس بكلية طب الأسنان فى جامعة عين شمس، التفاصيل الكاملة لأول نظام للتأمين الشامل على أسنان الأطفال.

فكرة التأمين الشامل على أسنان الأطفال

ويؤكد الدكتور شادى على حسين، مدير مركز "شاينى وايت"، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن فكرة التأمين الشامل لأسنان الطفل نابعة من أن المراقبة للنمو أهم من العلاج فى حد ذاته، والوقاية فى أسنان الأطفال أهم من العلاج، ويوجد لدينا مشاكل كثيرة فى أسنان الأطفال بسبب عدم المتابعة، مثل "سنة لبنية" لم يتم خلعها فى الوقت المناسب، أو أن السنة الدائمة لم تظهر فى مكانها المناسب مكان السنة المخلوعة دون الحاجة إلى تقويم، أو أن الفك العلوى يكون أكبر من الفك السفلى لأنه هذا الطبيعى، وبالتالى نضبط عملية نمو الفك بالتساوى، وبالتالى عدم القيام بمثل هذه الأمور منذ الصغر من خلال المتابعة المبكرة مع الأطفال يؤدى إلى مشاكل كبيرة.



إنفوجراف دكتور شادى على حسين يقدم نصيحة طبية عن متابعة أسنان الأطفال

أهمية الحفاظ على الأسنان منذ الصغر

ولشرح هذه الفكرة بشكل أكبر، يؤكد الدكتور شادى على حسين أن إهمال مثل هذه الأمور منذ الصغر قد يؤدى إلى تشوه شكل الوجه والأسنان، وبالتالى يحتاج إلى جراحة الوجه والفكين، وبنج كلى من أجل جراحة تجميل للفك لضبط شكل الوجه قائلا، "مشاكل كبيرة يمكن تجنبها من خلال المتابعة الدورية مع طبيب الأسنان منذ الصغر".

وأوضح الدكتور شادى على حسين، أن احساس الأطفال الصغار بالألم لا يكتمل مبكرا فى ظل عدم اكتمال نمو الأعصاب، حيث تكون قدرته على التعبير عن الألم وأن لديه مشكلة فى أسنانه أقل بشكل كبير من الشخص الكبير، وهو ما أدى إلى ظهور "التأمين الشامل".

مزايا يقدمها التأمين الشامل على أسنان الأطفال

ويضيف مدير مركز "شاينى وايت"، أن التأمين الشامل يقدم علاجا كاملا لفم الطفل لمدة سنة بالإضافة إلى المتابعة الدورية لمتابعة نمو الفك والأسنان بشكل دقيق، ومعالجة أى مشكلة فى وقتها، مثل تسوس الأسنان الدائمة دون أن نلاحظها وسط الأسنان اللبنية فى عمر 6 لـ 13 عاما، وبالتالى نضع أدوات لحماية أطفال الأسنان، مشددا على أن نظام التأمين الشامل هو الأفضل لحماية أسنان أطفالنا، حيث يمكن حصرهم فى عدة مزايا هى 7 مزايا لأول نظام تأمين شامل على أسنان أطفالك من مركز "شاينى وايت":

1- يساعد فى مراقبة نمو الأسنان والفك لأن المراقبة أهم من العلاج.

2- يعمل على ظهور الأسنان الدائمة فى مكانها المناسب مكان المخلوعة "اللبنية".

3- يساعد على نمو الفك العلوى والسفلى بالتساوى.

4- يجنبنا مشاكل عديدة يمكن التعامل معها بسهولة فى الصغر.

5- يقدم علاجا كاملا لفم الطفل لمدة عام كامل بالإضافة إلى المتابعة الدورية.

6- يمنع تسوس الأسنان الدائمة والذى قد تتعرض للتسوس دون ملاحظة ذلك.

7- يمكن الأطفال من معرفة ألم أسنانهم نظرا لأن احساسهم يكون قليل فى الصغر.



الدكتور شادى على حسين يوضح 7 مزايا للتأمين الشامل على أسنان الأطفال

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