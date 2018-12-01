طريقة إعداد وتحضير ستيك بصوص الفلفل للرجيم

المقادير

- الستيك : 500 غراماً (شرائح)

- فلفل أسود : ملعقة كبيرة (حبّ)

- كريما سائلة : كوب (خالية الدسم)

- طحين : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : كوبان

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. ضعي الماء في قدر على النار مع حبوب الفلفل الأسود و اتركيه حتى يغلي وتقل كمية الماء.

2. تبلي اللحم بالملح والفلفل المطحون ثم حمري اللحم في مقلاة مع الزيت على الجهتين حتى تتحمر على نار عالية واتركيه جانبا.

3. في مقلاة على النار حمري الطحين مع الزبدة حتى يصبح ذهبي ثم أضيفي ماء سلق الفلفل بالتدريج مع التحريك حتى يصبح القوام سميكا ومتماسكا.

4. أضيفي اللحم المحمر واتركيها تغلي مع الصوص لمدة 10 دقائق.

5. أضيفي الكريمة واتركيها تغلي مع الخليط لمدة 10 دقائق اخرى وقدميه.