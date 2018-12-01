طريقة إعداد وتحضير ستيك مع الطماطم لرجيم صحي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الكمون : ملعقة صغيرة وربع (مطحون)

- ملح : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

- الفلفل الأحمر : ثمن ملعقة صغيرة (مطحون)

- الستيك : 250 غراماً (فيليه سيتك مقطع شرائح)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

- الطماطم الكرزية : كوبان (مقطعة أنصاف)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة) طريقة التحضير

1. سخني شواية الفرن. 2. اخلطي ملعقة صغيرة من الكمون مع نصف ملعقة صغيرة من الملح و الفلفل الأحمر المطحون وتبلي الستيك المقطع بخليط البهارات. 3. ضعي الستيك على شواية الفرن في صينية ووزعي الزيت النباتي عليه بالفرشاة. 4. حمري اللحم لمدة 10 دقائق حتى يطرى ويصبح بني اللون وينضج. 5. سخني زيت الزيتون في قدر غير لاصق على النار لمدة دقيقة ثم أضيفي ربع ملعقة من المكون وربع ملعقة من الملح والبندورة الكرزية واتركي المزيج لمدة 3 دقائق حتى تطرى البندورة. 6. أطفئي النار وأضيفي الكزبرة المفرومة. 7. ضعي اللحم في طبق التقديم وصبي مزيج البندورة والكزبرة وقدميه ساخنا.

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