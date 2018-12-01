طريقة إعداد وتحضير ستيك دجاج بصلصة المشروم

المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (مدقوق)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- الفطر : علبة (الطازج أو المعلب، لتحضير الصلصة)

- طحين : 3 ملاعق كبيرة (لتحضير الصلصة)

- حليب : 3 اكواب (سائل، لتحضير الصلصة)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة (لتحضير الصلصة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (لتحضير الصلصة)

- الماء : ربع كوب (لتحضير الصلصة)

طريقة التحضير

1. نسخن الزيت على النار ونضيف اليه الثوم المهروس ويقلب.

2. نضيف بعدها صدور الدجاج و الملح والفلفل والبابريكا وبقلب الدجاج على الجهتين حتى يحمر.

3. في قدر آخر نضع قليل من الزيت و نضيف الفطر والماء والملح ونقلب لدقيقتين.

4. نضيف الطحين ونحرك المكونات ثم نضيف الحليب ونحرك الخليط على نار هادئة حتى يشتد قوام الصلصة.

5. نضيف الصلصة إلى الدجاج ويقدم ساخناً إلى جانب الأرز أو المعكرونة المسلوقة.