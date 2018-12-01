طريقة إعداد وتحضير ستيك مشوي بالتتبيلة للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الصويا صوص : ربع كوب (لايت)

- العسل : 3 ملاعق كبيرة

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : نصف كوب

- الستيك : 4 قطع (فيليه) طريقة التحضير

1. اخلطي بمحضرة الطعام الصويا صوص والعسل والخل والزنجبيل وبودرة الثوم والزيت النباتي ثم ضعي المزيج في طبق. 2. اصنعي ثقوب بواسطة الشوكة في قطع الستيك. 3. ضعي قطع الستيك في التتبيلة واتركيها لمدة ليلة كاملة. 4. سخني شواية الفرن أو الشواية وضعي الستيك حتى ينضج. 5. قدميه ساخناً إلى جانب السلطة أو الأرز.

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