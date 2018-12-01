طريقة إعداد وتحضير ستيك بصوص الفلفل الأسود للرجيم

المقادير

- الستيك : 500 غراماً (فيليه)

- فلفل أسود : ملعقة كبيرة (حبّ)

- كريمة : كوب (سائلة / قليلة الدسم)

- طحين : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : 2 كوب

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. ضعي الماء في قدر على النار مع حبوب الفلفل الأسود واتركيه حتى يغلي وتقل كمية الماء.

2. تبلي اللحم بالملح والفلفل المطحون ثم حمري اللحم في مقلاة مع الزيت على الجهتين حتى تتحمر على نار عالية واتركيه جانباً.

3. في مقلاة على النار حمري الطحين مع الزبدة حتى يصبح ذهبي ثم أضيفي ماء سلق الفلفل بالتدريج مع التحريك حتى يصبح القوام سميكاً ومتماسكاً.

4. أضيفي اللحم المحمر واتركيها تغلي مع الصوص لمدة 10 دقائق.

5. أضيفي الكريمة واتركيها تغلي مع الخليط لمدة 10 دقائق أخرى وقدميه.