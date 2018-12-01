طريقة إعداد وتحضير سلطة الستيك

المقادير

- خس : كوب

- الفاصوليا الحمراء : 10 غم

- طماطم : 1 حبة (متوسطة الحجم، مفرومة)

- حمص : 10 غم

- البرتقال : 2 حبة

- فيليه لحم البقر : 100 غراماً

- زيت الزيتون : 50 مللتر (البكر الممتاز، للصلصة)

- خل البلسمك : 25 ملليلتراً (للصلصة)

- ملح : حسب الرغبة (للصلصة)

- فلفل أسود : حسب الرغبة (للصلصة)

- أوريغانو : رشّة (للصلصة)

طريقة التحضير

1. يقطع الخس إلى أجزاء رفيعة. ثم، يضاف كلّ من الفاصولياء الحمراء والطماطم والحمص، إلى الخس.

2. لإعداد الصلصة: في وعاء منفصل، تحضّر الصلصة عبر مزج زيت الزيتون وخل البلسميك والملح والفلفل والأوريغانو.

3. يشوى فيليه اللحم، إلى درجة النضج المرغوب فيها.

4. تقشر حبتي البرتقال، وتقطّعان، ويستخدم لبهما.

5. للتقديم: تضاف الصلصة إلى الخس، ثم يوضع اللحم عليها، فشرحات البرتقال.