شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. الأرز البنى أفضل صحياً من الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأرز البنى من الحبوب ذات القيمة الغذائية العالية، وهو يختلف عن الأرز الأبيض فى أن الأرز الأبيض يكون منزوعاً منه قشرته الغنية بالألياف، وبالتالى فالأرز البنى له فوائد صحية أكثر من الأرز الأبيض، كما نشر موقع "Organic facts". لماذا الأرز البنى أفضل صحياً من الأبيض؟ 1- مفيد لمرضى السكرى 2- غنى بالمواد المضاد للأكسدة 3- يمنع السمنة 4- يقى من ألزهايمر 5- يحسن صحة الجهاز الهضمى 6 يعزز صحة القلب 7- يتحكم فى مستويات الكوليسترول

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