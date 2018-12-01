شكرا لقرائتكم خبر عن هل سمعت عن سرطان القلب؟ أعراضه تتشابه بأمراض القلب وهذه طرق التشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توجد أنواع عديدة من السرطان، منها المعروف والمنتشر ومنها النادر مثل سرطان القلب الذى يسبب ارتفاع ضغط الدم وصعوبة فى التنفس، وغيرها من الأعراض التى تتطلب إجراء فحوصات طبية والعلاج، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة على أهم المعلومات عن هذا المرض، وفقاً لما ذكره موقع " practo ".

ماهو سرطان القلب ؟

سرطان القلب هو أنواع السرطان النادرة، وهو عبارة عن نمو أورام خبيثة في القلب والتى تنشأ في الأنسجة الرخوة في الجسم، و معظم الأورام التي تنشأ في القلب حميدة، لكن الورم الخبيث الأكثر شيوعًا في القلب هو عَرَضُ العَقِيقِيّ (angiosarcoma) الموجود عادة في الغرفة العلوية اليمنى للقلب، والذى يتكاثر ويكوّن كتل غير منتظمة تبرز في الهياكل المحيطة وفي غرف القلب.





كيف يحدث سرطان القلب؟

لا توجد أسباب واضحة للإصابة بسرطان القلب لأنه من أنواع السرطان النادرة، لكن توجد عوامل تساعد على الإصابة به، مثل:

- ارتفاع ضغط الدم.

- ضعف القلب.

- مرض الشريان التاجي.

- التدخين .

- السمنة.





أعراض سرطان القلب

لاتظهر أعراض فى المراحل المبكرة من سرطان القلب، لكن عندما ينمو الورم تبدأ الأعراض فى الظهور و تتشابه مع أعراض أمراض القلب، والأعراض هى :

- ضعف .

- حمى.

- انخفاض البول.

- صعوبة في التنفس .

- تورم حول القدمين والكاحلين.

- زيادة في معدل ضربات القلب.





- عدم انتظام ضربات القلب.

- سعال مصاحب بدم.

- زيادة أو إنخفاض الوزن.

- تلون الشفاه و الأظافر.

- الهذيان والهلوسة.

تشخيص سرطان القلب صعب جداً، لأن الأعراض مماثلة لأمراض القلب ولا يمكن تشخيص أعراض سرطان القلب مثل قصور القلب وإيقاع ضربات القلب غير الطبيعية إلا بعد تقييم جميع الأعراض وتاريخ الحالة والإختبارات التشخيصية، و يتم اختبار أورام القلب الثانوية عند المرضى الذين يعانون من السرطان في أجزاء أخرى من الجسم مع أعراض خلل في القلب، ويتطلب التشخيص إجراء الفحوصات التالية، مثل :

- مخطط صدى القلب.

- تحاليل الدم.

- التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية لتحديد الورم.

ECG - لدراسة النشاط الكهربائي للقلب.

- القسطرة القلبية .

- تصوير الأوعية التاجية .

ويشمل علاج سرطان القلب إجراء جراحة لإزالة الورم والحفاظ على وظائف القلب، لكن الاستئصال الكامل غير ممكن لذلك قد تتطلب الحالة زرع قلب، ويمكن العلاج الإشعاع أو العلاج الكيميائي للورم الذي لا يمكن استئصاله بالكامل من خلال الجراحة لتقليل الأعراض وتدمير الخلايا السرطانية.