طريقة تحضير خبز القرنبيط بالجبنة

القاهرة _ لايف استايل المقادير 1 حبة قرنبيط

مسلوقة نصف سلقة

1 كوب جبنة شيدر

1 كوب جبنة بارميزان

1 كوب جبنة موتزراريلا

ملح وفلفل

1 ملعقة كمون

1 ملعقة بهارت

1 ملعقة ثوم

1 ملعقة بصل بودرة

نصف كوب زبدة

بيض

شبت

بقدونس

كزبرة

شطة طريقة التحضير * يسلق القرنبيط نصف سلقة ثم يفرم في الكبة * يضاف الشبت والبقدونس والكزبرة والجبن المشكلة * يتبل القرنبيط بالبهارات والشطة والملح والفلفل والثوم والبصل البودرة * يخلط جيدا في الكبة او المفرمة ثم يضاف إليها البيض ويقلب جيدا * تحضر قوالب الكب كيك المربعة ثم تدهن بالزيت وتوضع رشة دقيق أو سميد حسب الرغبة * يوضع خليط القرنبيط ثم تضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه * تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

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