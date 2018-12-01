صحة ورشاقة

مزاجك مش رايق .. 3 تمارين يوجا تحسن المزاج وتشعرك بالسعادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوجا من الرياضات الأكثر فعالية لتحسين المزاج وتقليل التوتر والاكتئاب، حيث إن اليوجا تعزز مستويات حمض جاما-أمينوبتيريك، وهي مادة كيميائية مرتبطة بتحسين المزاج، إذا كنت تشعر بالحزن والاكتئاب، يمكنك ممارسة التمارين التالية، بحسب موقع "Good Housekeeping".

exercise
 

 

  تمرين لوح الساعد Forearm plank
 

قم بالاستلقاء على بطنك على الأرض ثم ارفع ركبتيك وبطنك  من الأرض  كما هو موضح فى الصورة، استمر على هذا الوضع مع التنفس العميق من 3 – 5 مرات.

1
تمرين Downward-facing dog
 

انزل بيديك على الأرض مع الكتفين وحاول الضغط مع رفع ركبتيك عن الأرض أيضاً،  وقم بالتنفس من 3 إلى 5 مرات.

2
 
تمرين وضع الساقين فوق الحائط
 

ضع نفسك في هذا التمرين مع طى بطانية أسفل المؤخرة وأسفل الظهر، وانتظر لمدة 10 دقائق، أو قدر استطاعتك مع التنفس المنتظم.

3
 

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