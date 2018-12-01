شكرا لقرائتكم خبر عن مزاجك مش رايق .. 3 تمارين يوجا تحسن المزاج وتشعرك بالسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوجا من الرياضات الأكثر فعالية لتحسين المزاج وتقليل التوتر والاكتئاب، حيث إن اليوجا تعزز مستويات حمض جاما-أمينوبتيريك، وهي مادة كيميائية مرتبطة بتحسين المزاج، إذا كنت تشعر بالحزن والاكتئاب، يمكنك ممارسة التمارين التالية، بحسب موقع "Good Housekeeping".





تمرين لوح الساعد Forearm plank

قم بالاستلقاء على بطنك على الأرض ثم ارفع ركبتيك وبطنك من الأرض كما هو موضح فى الصورة، استمر على هذا الوضع مع التنفس العميق من 3 – 5 مرات.

تمرين Downward-facing dog

انزل بيديك على الأرض مع الكتفين وحاول الضغط مع رفع ركبتيك عن الأرض أيضاً، وقم بالتنفس من 3 إلى 5 مرات.





تمرين وضع الساقين فوق الحائط

ضع نفسك في هذا التمرين مع طى بطانية أسفل المؤخرة وأسفل الظهر، وانتظر لمدة 10 دقائق، أو قدر استطاعتك مع التنفس المنتظم.



