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شكرا لقرائتكم خبر عن مزاجك مش رايق .. 3 تمارين يوجا تحسن المزاج وتشعرك بالسعادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوجا من الرياضات الأكثر فعالية لتحسين المزاج وتقليل التوتر والاكتئاب، حيث إن اليوجا تعزز مستويات حمض جاما-أمينوبتيريك، وهي مادة كيميائية مرتبطة بتحسين المزاج، إذا كنت تشعر بالحزن والاكتئاب، يمكنك ممارسة التمارين التالية، بحسب موقع "Good Housekeeping".
تمرين لوح الساعد Forearm plank
قم بالاستلقاء على بطنك على الأرض ثم ارفع ركبتيك وبطنك من الأرض كما هو موضح فى الصورة، استمر على هذا الوضع مع التنفس العميق من 3 – 5 مرات.
انزل بيديك على الأرض مع الكتفين وحاول الضغط مع رفع ركبتيك عن الأرض أيضاً، وقم بالتنفس من 3 إلى 5 مرات.
ضع نفسك في هذا التمرين مع طى بطانية أسفل المؤخرة وأسفل الظهر، وانتظر لمدة 10 دقائق، أو قدر استطاعتك مع التنفس المنتظم.
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