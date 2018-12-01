شكرا لقرائتكم خبر عن علاج سرطان الطحال ونصائح للوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعتبر الطحال من أهم الأعضاء فى جسم الإنسان، حيث إنه يعمل على تنقية الدم ومكافحة العدوى وحماية الجسم من الأمراض والفيروسات، ولكن قد يتعرض الطحال لأمراض عديدة ويعتبر سرطان الطحال أصعب هذه الامراض.

وحسب ما ذكره موقع "healthline" فإن سرطان الطحال يمكن علاجه بعدة طرق ولكن على حسب حالة المريض وعمره فقد يكون العلاج عن طريق

علاج سرطان الطحال



ألم

1: العلاج الكيميائى لتعزيز صحة الجهاز المناعى ومهاجمة الخلايا السرطانية.

2: العلاج الاشعاعى.

3:العلاج الجراحى عن طريق استئصال الاورام الموجودة او استئصال الطحال كله.

وهناك بعض الأعراض التى تظهر على المريض عند اصابته بسرطان الطحال وهى

أعراض سرطان الطحال



سرطان الطحال

1: وجود ألم فى الجانب الايسر العلوى من البطن.

2: التهابات شديدة ومتكررة.

3: النزيف.

4: فقر الدم.

5: فقدان الوزن وعدم القدرة على تناول الطعام.

6:الحمى.

7:انتفاخ فى البطن.

8:التعرق الغزير.

لا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان الطحال ولكن هناك عدة عوامل تؤدى لذلك قد يكون بسبب العدوى الفيروسية أو البكتيرية والطفيلية أو الضغط على الأوردة في الطحال أو الكبد أو تجلط الدم في هذه الأوردة.

وهناك عدة نصائح للحفاظ على صحة الطحال وحمايته من التضخم والسرطان وهى:

نصائح للحفاظ على صحة الطحال



مغص

1: تجنب تناول الاكلات الجاهزة منعا للاصابة بالتلوثات والعدوى.

2:الاهتمام بتناول الاطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه نزرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

3:الابتعاد عن المشروبات الغازية والكحولية التى تحتوى على نسبة عاليه من الصوديوم حتى لا تؤثر على صحة الطحال.

4:الابتعاد عن اماكن العدوى والفيروسات .

5:تجنب التدخين، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من المواد الكيميائية الضارة على صحة الجسم.