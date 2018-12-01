شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تؤكد اجتماع لجنة خاصة قريبًا لحسم تعديلات "التجارب السريرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التجارب السريرية عندما عاد إلى مجلس النواب من جديد، تم إعادته إلى اللجنة العامة بالبرلمان، من أجل عمل تقرير عن القانون وعرضه على الجلسة العامة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اللجنة العامة شكلت لجنة خاصة لدراسة الموضوع، برئاسة وكيل البرلمان السيد الشريف، لمناقشة النقاط الخلافية فى القانون، ومن ثمَّ إعداد تقرير بها.

كان النائب أيمن أبو العلا، عضو اللجنة الخاصة لتعديل قانون التجارب السريرية، أكد أن اللجنة برئاسة السيد الشريف، وكيل البرلمان، ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لحسم التعديلات النهائية بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى له.